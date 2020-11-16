В Алтайском крае построят сказочный край с подземельем Кощея

Развитие сказочного туризма в Алтайском крае набирает обороты. В марте 2021 года в Белокурихе-2 откроется новая локация, которая будет называться Дом сказок. Об этом рассказала руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза» Олеся Лободина.

Дом сказок будет представлять собой интерактивный музей-театр.

Олеся Лободина,

руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза»:

В рамках сотрудничества с нашими сказочными объектами, каждые полгода в Дом сказок будет приезжать экспозиция из одного из сказочных музеев России. На открытие обязательно приглашается и сам официальный герой.

В рамках этого же проекта вскоре начнется строительство сказочного края на Белокурихе-2, в которые будет включено десять сказочных объектов.

Олеся Лободина,

руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза»: