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Туризм

В Алтайском крае построят сказочный край с подземельем Кощея

Развитие сказочного туризма в Алтайском крае набирает обороты. В марте 2021 года в Белокурихе-2 откроется новая локация, которая будет называться Дом сказок. Об этом рассказала руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза» Олеся Лободина.

Сказка. Зима. Ребенок. Новый год.
Сказка. Зима. Ребенок. Новый год.
pixabay.com

Дом сказок будет представлять собой интерактивный музей-театр.

Олеся Лободина,
руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза»:

В рамках сотрудничества с нашими сказочными объектами, каждые полгода в Дом сказок будет приезжать экспозиция из одного из сказочных музеев России. На открытие обязательно приглашается и сам официальный герой.

В рамках этого же проекта вскоре начнется строительство сказочного края на Белокурихе-2, в которые будет включено десять сказочных объектов.

Олеся Лободина,
руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза»:

Объект, о котором мы уже точно можем заявить, — подземелье Кощея. Это геологический музей, где соберут более 200 видов алтайских камней. Гости будут спускаться под землю в гости к настоящему Кащею.

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