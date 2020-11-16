В Алтайском крае построят сказочный край с подземельем Кощея

Дом сказок будет представлять собой интерактивный музей-театр.
Олеся Лободина,
руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза»:
В рамках сотрудничества с нашими сказочными объектами, каждые полгода в Дом сказок будет приезжать экспозиция из одного из сказочных музеев России. На открытие обязательно приглашается и сам официальный герой.
В рамках этого же проекта вскоре начнется строительство сказочного края на Белокурихе-2, в которые будет включено десять сказочных объектов.
Олеся Лободина,
руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза»:
Объект, о котором мы уже точно можем заявить, — подземелье Кощея. Это геологический музей, где соберут более 200 видов алтайских камней. Гости будут спускаться под землю в гости к настоящему Кащею.