12 марта
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Туризм

В Алтайском крае смогут собирать деньги с туристов не только в Белокурихе

В Госдуме работают над федеральным законом по введению туристического сбора, который выходит за рамки «курортного». Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов рассказал, что этот проект может позволить Алтайскому краю собирать деньги на создание инфраструктуры не только в Белокурихе, но и в других популярных местах.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Эксперимент по «курортному сбору» в Крыму, на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском крае признали успешным и продлили до конца 2024 года.

Вместе с этим разрабатывается проект федерального закона, который расширяет полномочия регионов по выбору территорий, где может действовать сбор.

Ранее собирать деньги с туристов на развитие инфраструктуры можно было только в местах с официальным статусом «курорт». Таким в нашем крае обладает только город Белокуриха.

«Если закон будет принят, это позволит Алтайскому краю применить сбор на большем числе территорий, например, на Яровом, в Гуселетово и т.д», - отметил Владимир Семенов.

Он добавил, что общий объем дохода краевого бюджета от уплаты курортного сбора в 2023 году составил более 54,4 млн рублей. Все они пойдут на развитие туристической инфраструктуры Белокурихи. Например, там готовятся к благоустройству городской набережной.

Работа в сквере в Белокурихе.
Работа в сквере в Белокурихе.
Екатерина Карзова.

Куда именно направить средства решает городской совет депутатов под контролем общественного совета. Он следит, чтобы ассигнации Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края тратили по назначению и разумно.

С вводом нового закона, помимо расширения географии сбора, появится больше возможностей для его применения. Например, сейчас курортный сбор нельзя использовать для строительства парковок, в которых нуждается Белокуриха.

Ныне министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых весной 2023 года отмечал, что в регионе начинали разрабатывать свой закон «О курортном сборе».

Туристические налоги и сборы действуют во многих популярных среди отдыхающих странах. Например, в ОАЭ, Турции и Таиланде.

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