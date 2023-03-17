Плата за красоту. Как и для чего действует курортный сбор в Алтайском крае

Когда впервые слышишь о сборе за отдых на курорте, невольно вспоминается требование принца Лимона платить по 100 лир за обыкновенный дождь. Обманчиво ли первое впечатление, видят ли туристы, куда идут их вложения и кто может вовсе не платить деньги — расскажем в материале altapress.ru.

Собрать по правилам

В 2017 году в России решили провести эксперимент: собирать деньги с туристов, чтобы тратить их на развитие курортной инфраструктуры, которая этих самых отдыхающих и привлекает. Сказано — сделано: вышел федеральный закон № 214.

Согласно ему, сбор платят совершеннолетние люди любого гражданства, которые более суток живут в месте, где оказывают гостиничные услуги.

Плательщиками могут быть не только туристы, но и командированные, и люди, которые проходят восстановительное лечение в санатории. Деньги собирают за каждый день, исключая дату заезда.

Сбор не входит в стоимость ночевки. Его передают оператору (например, гостинице) при оплате проживания. Далее собранные средства перечисляют в бюджет. Если человек выезжает досрочно, то оператор должен сделать перерасчет и вернуть излишки.

От сбора освободили несколько категорий граждан. Например, инвалидов I и II групп и их сопровождающих, малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Также не платят сбор жители, рабочие, студенты с территории эксперимента: то есть если вы живете в Белокурихе, а не в Барнауле.

Кроме того, в Алтайском крае от уплаты сбора освободили людей, которых направили на лечение по ОМС или социальному страхованию.

Операторам нужно перечислить сбор в краевой бюджет не позднее 10 числа. Если этого не сделать или перечислить не все, то за каждый день просрочки будет приходить штраф в размере 1/300 действующей ключевой ставки Банка России от суммы сбора. А если задержка превысит 30 дней, то штраф посчитают по 1/150 ставки.

170,3 млн рублей поступило в Фонд развития курортной инфраструктуры с начала эксперимента в Алтайском крае — с мая 2018 года. 42,8 млн рублей направили на благоустройство курортной инфраструктуры в 2022 году в регионе; 106 млн рублей — за все время.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

Подходит не всем

Сейчас курортный сбор действует в трех регионах: Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Туристы платят от 50 до 100 рублей в сутки.

Недавно к эксперименту подключились Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус». Правда, закон в них еще не приняли, поэтому неизвестен размер сбора. Также просить деньги у туристов планировали в Республике Крым, но передумали.

Причерноморское бизнес-сообщество говорит об эксперименте без восторга, считая его нецелесообразным.

«Курортный сбор может иметь смысл только на ограниченных территориях, где он будет составлять не десятые доли процента (как в Краснодарском крае), а существенную часть местного бюджета (как в Белокурихе. — Прим. ред.)», — сказал гендиректор туроператорской компании «Дельфин» Сергей Ромашкин в материале АТОР.

Константин Базаров. Анна Зайкова

Мэр Белокурихи Константин Базаров считает, что на морские курорты едет очень большой поток неорганизованных туристов, которые размещаются не в гостиницах, а в съемных квартирах, поэтому общая сумма сбора сокращается, что не нравится бизнесу, который «несет лишнюю нагрузку».

Управление по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края экспериментом довольно.

«Курортный сбор помогает муниципалитету, пополняя тратить средства на благоустройство, — говорит начальник управления Евгений Дешевых. — Полезно и для бизнеса, ведь он повышает привлекательность территории, что ведет к увеличению турпотока».

«Сбор — это прекрасная вещь, которая позволяет поддерживать в достойном состоянии, модернизировать и развивать объекты, скверы, парки, — считает замгендиректора компании „Курорт Белокуриха“ Георгий Белоусов. — Вместе с туристическим потоком растет и конкуренция: одновременно с санаториями должен развиваться и город».

В любом случае закон о курортном сборе продлили на федеральном уровне до 31 декабря 2024 года.

Работа в сквере в Белокурихе. Екатерина Карзова.

Не на дороги , а на дорожки

Более 100 млн рублей курортного сбора планируют потратить на благоустройство общественных зон Белокурихи. Это с учетом имеющихся средств в фонде (более 60 млн рублей) и прогнозируемого объема курортного сбора в 2023 году.

Куда направить средства решает городской совет депутатов под контролем общественного совета. Он следит, чтобы ассигнации Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края тратили по назначению и разумно.

Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждают законом края о бюджете на весь финансовый год. Их размер не должен быть меньше прогнозируемого дохода от уплаты курортного сбора.

К большому сожалению властей, с помощью сбора нельзя отремонтировать дороги и коммунальную инфраструктуру. Зато, например, можно сделать дорожки и поставить скамейки. Так, в прошлом году практически полностью создали новый сквер неподалеку от курортной поликлиники.

В 2023 году работа над ним продолжится, здесь обустроят санитарные зоны. Они также появятся в Белокурихе горной и на терренкуре «Старая мельница». Еще на терренкуре отремонтируют фонтан, огородят пешеходные дорожки и приведут в порядок входную группу.

Работа в сквере в Белокурихе. Екатерина Карзова.

Кроме того, по всей курортной зоне установят системы навигации, световое оформление, расчистят прилегающие леса и многое другое. Часть средств, как и всегда, пойдет на поддержание порядка и содержание уже благоустроенных объектов.

Также в Белокурихе готовят проектную документацию для благоустройства набережной в районе старой радонолечебницы. В будущем, возможно, появится единая набережная в пределах всего города-­курорта.

Неожиданная проблема

При обустройстве территорий в Белокурихе власти столкнулись с тем, что часть терренкуров выходит за границы города. Участки маршрутов, которые де-юре находятся вне курорта, нельзя привести в порядок с помощью сбора. Об этом рассказал председатель белокурихинского городского Совета депутатов Олег Акимов.

Но землями можно обменяться с прилегающими районами. Подобную процедуру уже проводили при разработке территории «Белокурихи Горной». Есть и другой путь.

Евгений Дешевых Дмитрий Лямзин

«Сейчас разрабатывают новый закон „О курортном сборе“, — сказал Евгений Дешевых. — Мы предлагаем разрешить благоустраивать ряд объектов, которые прилегают к курорту, а также расширить направления расходования средств — он очень ограничен. Например, в Белокурихе большая проблема с парковками, но за счет сбора их делать нельзя».

Где еще с туристов собирают деньги

Во многих странах действуют туристические налоги и сборы. Мы остановимся на трех близких российским отдыхающим названиях.

ОАЭ

В стране взимают сбор с 2014 года. При размещении в любом отеле на территории Рас-эль-Хайма, Дубаи и Абу-Даби туристу требуется уплатить налог в соответствии с категорией отеля, в котором он проживает.

Сбор может достигать 20 дирхам за ночь — 378 рублей. Причем расплачиваться нужно не за весь номер, а за каждую комнату в нем.

Atlantis The Palm. ОАЭ. atlantis.com

Турция

Ввести турналог в стране хотели еще в 2019 году, но помешала пандемия.

С 1 января туристы начали платить налог 2% на проживание в объектах размещения. Он входит в стоимость ночевки или организованного тура.

Услуги, оказанные за пределами объекта размещения, например, трансфер или экскурсии, налогом не облагают.

От уплаты освободили представителей дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

Аланья. Турция. Altapress.ru

Таиланд

Власти Таиланда планируют ввести туристический сбор с иностранных туристов в июне 2023 году. Сообщалось, что он составит 300 бат (630 рублей). Предполагается, что вырученные деньги направят на развитие туризма и программу страхования отдыхающих.