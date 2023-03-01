Золотое дно алтайских турфирм. Монголия распахнула двери для российских туристов во всю ширь

Монголия намерена почти вдвое нарастить поток российских туристов в текущем году: со 146 тыс. человек до 200−250 тыс. Соответствующие меры уже принимаются монгольской стороной. Какие перспективы это открывает для Алтайского края, разбирался altapress.ru.

Небывалое историческое событие

2023−2025 годы объявлены годами посещения Монголии. В связи с этим, 15−19 февраля в ее столице — Улан-Баторе — прошел первый широкомасштабный туристический форум с участием полутора сотен российских туроператоров и журналистов из 27 регионов РФ. Побывали там и наши корреспонденты.

Туксгрлин Мунх-Од,

начальник департамента по координации туристской политики:

В истории монгольского туризма еще не было такого случая, чтобы собралось столько представителей монгольской и российской туротраслей, с таким размахом. Этот форум имеет историческое значение.

Форум Россия-Монголия Екатерина Карзова

Министр по делам пограничных переходов Монголии Хэрлэнгийн Булгантуяа заявила, что уже идет работа над упрощением процедур въезда, в ближайшее время на границах планируется открыть 10 транспортных терминалов, а шесть аэропортов сделают международными.

Алтайский край как туристический хаб

Президент монгольской Ассоциации туризма Дамбын Гантумур назвал туризм ключевым связующим фактором двусторонних отношений РФ и Монголии. Половину всех посетивших Монголию туристов составляют россияне.

По данным Гантумура, Алтайский край входит в десятку регионов, из которых в Монголию едет больше всего туристов — по их количеству он занимает шестое место (после Москвы и области, СПб, Краснодарского края, а также Крыма).

В числе прочего, президент туристической ассоциации отметил, что выездной туризм из Монголии в Китай вырос за год более чем на 30%. Для туроператоров Алтайского края и Республики Алтай это открывает интересное окно возможностей.

Форум Россия-Монголия Екатерина Карзова

Окно возможностей для алтайского турбизнеса

Оба Алтая уже рассматриваются российскими туроператорами в качестве составных элементов туристических маршрутов из более отдаленных регионов РФ в Монголию. Такие планы озвучивал, например, руководитель одной из новосибирских туристических компаний.

Однако российским турфирмам предлагается пойти гораздо дальше и включить Монголию в трансграничные маршруты из России в Китай. При таком раскладе оба Алтая станут одними из первых кандидатов на интеграцию в эти глобальные пути.

Формирование подобных турмаршрутов будет по силам либо достаточно крупным туроператорам, способным вести организационную деятельность одновременно в нескольких странах, либо потребует более тесной международной кооперации. Но для этого потребуется решить ряд проблем.

Форум Россия-Монголия Екатерина Карзова

«Маргаш» и другие проблемы

16 февраля в Министерстве иностранных дел Монголии прошел круглый стол, на котором участники форума обсуждали проблемы взаимодействия между представителями Монголии и России.

Калмыцкий историк, журналист и общественник Лари Илишкин отметил «знаменитую монгольскую необязательность — маргаш» (маргаш — монг. «завтра», как правило, на практике означает «никогда» — прим. altapress.ru).

Лари Илишкин:

Я монгольских туроператоров сразу предупредил, что если пару раз подведете, то больше российские туроператоры не будут иметь с вами дела.

Он также указал, что российского туриста не следует обобщать, поскольку Россия — огромная страна, включающая 89 субъектов. У их жителей разный менталитет, разные религии. Поэтому Лари Илишкин посоветовал монгольским туроператорам изучать предпочтения жителей РФ с учетом региональных особенностей.

Форум Россия-Монголия Екатерина Карзова

Маршал Жуков , Александр Невский и аттракционы пустыни

Представитель ТАСС Туяна Зондуева отметила ряд перспективных направлений для развития туризма, которых сейчас не хватает в Монголии. По ее мнению, нужны исторические маршруты, пролегающие, например, через Халхин-Гол.

В маршрут можно включить музей маршала Жукова, который, на минутку, является героем Монголии. Каракорум посещал святой благоверный князь Александр Невский. Можно было бы поставить там «его» палатку или восстановить имевшуюся в Каракоруме православную церковь.

Справка: 57% российских туристов предпочитают отдых на море, однако на втором месте как раз идут культурно-познавательные путешествия.

Также Туяна Зондуева указала, что в одной из основных достопримечательностей Монголии — пустыне Гоби — довольно скудный ассортимент развлечений. Поэтому туроператорам стоило бы брать туда, например, телескопы — для наблюдения за звездами и животными.

Форум Россия-Монголия Екатерина Карзова

Кого с нетерпением ждут в Монголии

В рамках форума рассматривались самые разнообразные категории потенциальных туристов. Дамбын Гантумур заявил, что ставка будет делаться на «миллениалов», открытых ко всему новому.

Он указал, что для молодых людей большую роль играет стоимость поездки и отметил, что в среднем недельная поездка за границу обходится российскому туристу более 100 тыс. рублей, а в Монголию — вдвое дешевле, около 50 тыс.

Впрочем, ездят туда и состоятельные люди. Редактор журнала «Россия и Монголия» Юрий Крупочкин заметил, что страну за последние годы посетило много известных россиян, только привозили их почему-то не российские туроператоры.

Туяна Зондуева отнесла к сегменту состоятельных туристов охотников. Помимо них из любителей экстрима в Монголию ездят также рыболовы, джиперы и байкеры.

Форум Россия-Монголия Екатерина Карзова

Немного статистики

По годам поток туристов из России в Монголию составлял:

В 2018 году — 129 тыс. человек;

В 2019 году — 142 тыс. человек;

В 2022 году — 146 тыс. человек ( всего из всех стран было 290 тыс.).

«Коронавирусные» 2020 и 2021 годы не рассматриваются, поскольку в Монголии действовали гораздо более жесткие ограничительные меры, чем в России и турпоток практически иссяк. Там до сих пор носят медицинские маски, а на домах висят баннеры с рекламой вакцинации.