Почему невидимые границы не дают тратить бюджетные деньги на популярные прогулочные зоны в Алтайском крае

Как отметил Олег Акимов, неподалеку от санаториев, где продолжаются пешие туристические маршруты, находится земля Смоленского района. Это, например, касается терренкура до Старой мельницы. Полностью привести его в порядок и далее содержать за счет курортного сбора нельзя: сбор можно тратить только в границах курорта.
Поэтому, чтобы полностью благоустроить терренкур, Белокурихе придется обменяться землями со Смоленским районом.
Гендиректор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов рассказал, что такую возможность уже обсудили на депутатских слушаниях в Смоленском, Новотырышкинском и Сычевском сельсоветах. Подобную процедуру уже проводили при разработке территории «Белокурихи Горной».
Есть и другой путь. Сейчас разрабатывают новый закон «О курортном сборе».
«Мы предлагаем разрешить благоустраивать ряд объектов, которые прилегают к курорту, а также расширить направления расходования средств — он очень ограничен. Например, в Белокурихе большая проблема с парковками, но за счет сбора их делать нельзя», — говорит Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края.
Также Евгений Дешевых отметил, что формат сбора может кардинально измениться: «курортный» станет «туристическим». То есть собирать деньги на благоустройство территорий станет возможно вне курорта.
На что тратят курортный сбор в Белокурихе altapress.ru рассказывал здесь.
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