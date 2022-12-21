Почему невидимые границы не дают тратить бюджетные деньги на популярные прогулочные зоны в Алтайском крае

При обустройстве территорий в Белокурихе за счет курортного сбора столкнулись с непреодолимой преградой: часть терренкуров выходит за границы города. Участки маршрутов, де-юре находящиеся вне курорта, нельзя привести в порядок с помощью сбора. Об этом рассказал председатель белокурихинского городского совета депутатов Олег Акимов.

Как отметил Олег Акимов, неподалеку от санаториев, где продолжаются пешие туристические маршруты, находится земля Смоленского района. Это, например, касается терренкура до Старой мельницы. Полностью привести его в порядок и далее содержать за счет курортного сбора нельзя: сбор можно тратить только в границах курорта.

Поэтому, чтобы полностью благоустроить терренкур, Белокурихе придется обменяться землями со Смоленским районом.

Гендиректор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов рассказал, что такую возможность уже обсудили на депутатских слушаниях в Смоленском, Новотырышкинском и Сычевском сельсоветах. Подобную процедуру уже проводили при разработке территории «Белокурихи Горной».

Есть и другой путь. Сейчас разрабатывают новый закон «О курортном сборе».

«Мы предлагаем разрешить благоустраивать ряд объектов, которые прилегают к курорту, а также расширить направления расходования средств — он очень ограничен. Например, в Белокурихе большая проблема с парковками, но за счет сбора их делать нельзя», — говорит Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края.

Также Евгений Дешевых отметил, что формат сбора может кардинально измениться: «курортный» станет «туристическим». То есть собирать деньги на благоустройство территорий станет возможно вне курорта.

На что тратят курортный сбор в Белокурихе altapress.ru рассказывал здесь.