Степь да гэр кругом. Где и как посмотреть на диких лошадей и съесть барана на завтрак в Монголии

Недалеко от Улан-Батора находятся сразу два национальных парка. В первом можно лучше познакомиться с природой, а во втором — с традициями. Где посмотреть на лошадей Пржевальского и переночевать в юрте (гэре), как не обидеть кочевника и что в Монголии едят на традиционный новый год узнаете в материале altapress.ru.

«Хустайн» и дикие лошади

К середине XX века лошадей Пржевальского в дикой природе невозможно было найти. Во время Второй мировой они и вовсе чуть не исчезли — оставалось лишь 15 особей. В Европе вид начали спасать в зоопарках и питомниках. К концу столетия запустили программу по возвращению лошадей в дикую природу, в их исторический ареал обитания.

Так и появился национальный парк «Хустайн». Краснокнижных лошадей Пржевальского, по местному «тахи», сюда начали привозить в 1992 году. Для этого выбирали полувольных животных из питомников, которые еще могли адаптироваться к диким условиям.

«До 2000-х лошадей держали в специальных загонах, чтобы привыкли к месту, а позже отпустили на волю, — рассказывал сотрудник нацпарка Тэнгиз Д. — Сейчас они полностью дикие — люди не кормят животных и не мешают их жизни».

В 2000-м здесь было около 88 особей. Сейчас около 420 в 44 табунах. Восстановление идет небыстрыми темпами: лошадь носит плод практически год. Жеребята начинают рождаться в начале апреля.

Лошади Пржевальского в Монголии. unsplash.com

50 тыс. гектаров — площадь нацпарка. Помимо «Хустайна» в мире существует еще как минимум 10 крупных центров по разведению и выпуску лошадей Пржевальского в природу. Есть такой и в России.

По словам Тэнгиза, с того момента, как территорию начали охранять, здесь стали быстро размножаться дикие животные.

Помимо лошадей в парке обитает около 44 видов млекопитающих: монгольские газели, манулы, тарбаганы (сурки), косули, кабаны, горные бараны и козлы, волки, рыси, барсуки и т. д. А также более 200 видов птиц, в том числе золотой орел, дрофа, черный аист и лебедь-кликун.

Сотрудники нацпарка «Хустайн». Екатерина Карзова.

«К сожалению, бывают редкие случаи браконьерства. В Монголии в основном охотятся за оленями и тарбаганами — они считаются деликатесом, да и шерсть тоже ценится. Но лошадей не трогают», — рассказал он.

66 хромосом у лошади Пржевальского, а у домашней — 44. Поэтому это два разных биологических вида. Их предки были близкими родственниками.

Ночевка и развлечения

«Хустайн» находится недалеко от Улан-Батора. Дорога до главного входа в северной части парка займет около двух часов.

Интересно, что национальный парк управляется неправительственной организацией и содержится без финансовой помощи от правительства Монголии — он самоокупается. Поэтому неудивительно, что здесь развит экологический туризм.

Проживание на кордоне в двухместной юрте и завтрак стоит около 3 тыс. рублей в сутки летом, в остальное время — 2,7 тыс. рублей. Оплата за вход на территорию охраняемой зоны — около 800 рублей.

Детям до 12 лет платить за посещение нацпарка не нужно, им также предоставляется скидка в 40% на размещение.

Также в туристической зоне есть душевой и санитарный блок, ресторан, конференц-зал, магазин сувениров и информационный центр на английском и монгольском языках.

Можно заказать четырехчасовой ознакомительный тур по нацпарку, понаблюдать за млекопитающими, либо птицами или растениями и цветами за 3,9 тыс. рублей. Туристов сопровождают профессиональные биологи.

Лошади Пржевальского в Монголии. unsplash.com

Другой вариант — четырехчасовой тур по историко-культурным памятникам за 1,9 тыс. рублей. Посмотреть есть на что: здесь в изобилии оленные камни, датируемые II или I веком до н.э., гробницы и другие объекты, в том числе и тюркского происхождения. В основном они находятся у южного склона священной горы Хустай.

Чтобы больше узнать о культуре, стоит посетить скотоводческую семью. Проживание в аутентичной юрте с завтраком, обедом и ужином обойдется примерно в 3 тыс. рублей. Потренироваться в меткости помогут 360 рублей за 30-минутную стрельбу из лука.

По предварительному заказу нацпарк может организовать фестиваль «Мини-Наадам» с национальной борьбой, стрельбой из лука и традиционными скачками, а также праздник войлока.

И вишенка на монгольском тортике — есть возможность дать имя жеребенку Пржевальского. За это придется заплатить примерно 16 тыс. рублей.

14,8% от общей площади Монголии составляют особо охраняемые природные территории.

«Горхи-Тэрэлж» и каменная черепаха

Другой нацпарк — «Горхи-Тэрэлж» — расположен в непосредственной близости от Улан-Батора, всего в 60 км. Он появился в 1993 году.

Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Юрты. Екатерина Карзова.

Здесь, как и в «Хустайне», большое разнообразие флоры и фауны. Одних только птиц насчитали более 250 видов.

2,9 тыс. км — площадь нацпарка.

Одни из главных достопримечательностей — скалы-останцы, которые под воздействием дождей и ветров приобрели причудливые формы. Самая яркая скала Мэлхий-хал — «Черепаховый камень».

Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Скала «Черепаховый камень». Екатерина Карзова. Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Юрта. Екатерина Карзова. Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Екатерина Карзова.

Также раскиданы по парку объекты, напоминающие спящего динозавра, человека с книгой, зайца и многое другое — на что хватит человеческого воображения.

У озера Хагин-Хар рассыпаны туристические базы. Некоторые своими деревянными домиками напоминают заявьяловские. Немало и юрточных.

В них причудливо сочетается Азия и Европа. Например, вы редко встретите в туристической юрте печку — в них установлена система теплого пола, которая и обогревает помещение.

Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Юрты. Екатерина Карзова.

Летом в степи можно заметить поля для гольфа — в последние годы эта игра набрала популярность в Горхи-Тэрэлже.

А в Terelj Star Resort на потолке ресторана-юрты вместе с диско-шаром подвесили пузыри из желудков коров. Как рассказала наш гид Баянжаргал, в таких мешках кочевники хранили мясо, молочные продукты, масло яков — здесь же они просто декор.

Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Юрты. Екатерина Карзова. Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Юрты. Екатерина Карзова.

В Khumug resort нас угостили монгольской кухней. Это сутэй цай — чай с добавлением сливочного масла, муки, соли и большого количества молока. Вопреки ожиданиям оказался не очень жирным. Но это облегченная версия напитка: его готовят и с добавлением крупы, бульона и даже кусочков мяса.

Еще мы попробовали блюдо из топленого масла, напоминающее сладкую кашу, а также вытянутые кусочки теста, жареные во фритюре — боорцоги.

Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Национальные монгольские блюда. Екатерина Карзова. Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Национальные монгольские блюда. Екатерина Карзова. Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Национальные монгольские блюда. Екатерина Карзова. Окрестности «Горхи-Тэрэлж». Национальные монгольские блюда. Екатерина Карзова.

К монгольскому новому году, празднику Белого месяца, здесь приготовили и традиционное угощение с нечетным рядом лепешек: их выкладывают башенкой. Сверху на нее кладут сушеный творог аарул. В отличие от казахского курта он сладковатый и более мягкий.

В гостях у кочевника

Трапезу мы продолжили у семьи кочевника. Здесь нас научили ходить в гости по-монгольски. В юрту обычно приносят подарки — лучше, чтобы это было что-то полезное для хозяйства или вкусное.

Позже хозяева угощают гостей чаем — ведь они проделали долгий путь. Начинать светскую беседу стоит с текущих дел в доме. Например, наш гид Алинзол спросил, как поживает хозяин, набрал ли вес скот и готов ли он к встрече нового года. Глава семьи в свою очередь спросил нас о погоде.

В гостях у монгольского кочевника. Екатерина Карзова. В гостях у монгольского кочевника. Екатерина Карзова. В гостях у монгольского кочевника. Екатерина Карзова.

Мы узнали, что за скотом ухаживают несколько семей — они все родственники. С октября по март для стоянки они подбирают место, защищенное от ветра, например, у скал.

Когда начинается капель и пробивается первая трава, мужчины ищут хорошее пастбище, а позже постепенно перемещают на найденное место и всю семью. Время подбирают в соответствии с буддийскими традициями, денежным гороскопом, погодными условиями и количеством травы. В год могут сменить 10 мест.

После знакомства нужно съесть аарул и перейти на мясо. На столе лежал баран (конечно, вместе с головой) и горячие буузы с той же бараниной (возможно, с добавлением конины). Чтобы гости расслабились и почувствовали себя как дома, их угощают нюхательным табаком.

Тут и пригодилось единственное крепко выученное нами слово «баярла» — «спасибо».

В гостях у монгольского кочевника. Лошади. Екатерина Карзова. В гостях у монгольского кочевника. Козел. Екатерина Карзова. В гостях у монгольского кочевника. Екатерина Карзова. В гостях у монгольского кочевника. Екатерина Карзова. В гостях у монгольского кочевника. Екатерина Карзова. В гостях у монгольского кочевника. Екатерина Карзова. В гостях у монгольского кочевника. Екатерина Карзова.