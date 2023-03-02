2 марта
﻿
Здоровье

Кровопускание и костяные ванны. Как монгольский санаторий может оздоровить алтайских туристов

Пантовыми ваннами нас не удивишь. То ли дело «прижигание» и лекарства из костей динозавров. Altapress.ru побывал в популярном монгольском санатории Tegri Med, где помимо европейской используют народную медицину. Расскажем, какие экзотические методы могут опробовать на себе алтайские туристы. Если названия процедур их не испугают.

Иглоукалывание. Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Иглоукалывание. Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Екатерина Карзова

Tegri Med — оздоровительный курорт, который сочетает в себе западную и традиционную монгольскую медицину. Находится в пригороде Улан-Батора. Tegri — в переводе означает «небо» или «рай».

Самые популярные программы оздоровления здесь — постковидная реабилитация и лечение от бессонницы и стресса. После него гости действительно должны оказаться на седьмом небе от счастья.

Среди дам популярны косметические процедуры, вроде подтягивания кожи без хирургического вмешательства. А также медицинское промывание кишечника для очищения организма.

Как рассказывает директор Уянга Готов, медперсонал обучался в поднебесной, поэтому китайская народная медицина оказала немалое влияние на программу лечения. Например, здесь активно используют иглоукалывание.

Расскажем подробнее об основных методах монгольской народной медицины, о которых мы узнали в Tegri Med.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Екатерина Карзова

Кровопускание

Выдохните. Забудьте о старинных европейских гравюрах, где августейшие особы спускают венозную кровь в тазик. В монгольских здравницах вызывают лишь капиллярное кровотечение.

Такой метод основан на народной теории: если кровь слишком «горячая» — ее нужно выпустить. Такой недуг может влиять на давление, уровень стресса, внутренние органы, рассказал директор Уянга Готов на форуме Welcome to Mongolia. В зависимости от задачи, специалист выбирает определенную точку на теле.

Чтобы понять, что кровь горячая, термометр не понадобится. Основной метод диагностики — измерение пульса. Специально обученный человек по пульсу на разных точках тела понимает, где и что болит у пациента.

Перед тем как делать кровопускание гостю с большой вероятностью назначат другие процедуры.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Екатерина Карзова

Прижигание

Самый знаменитый монгольский метод лечения переводчик назвал «прижиганием». Звучит грозно, но поверьте: никто никого пытать не собирается.

Тлеющие медицинскую палочку из засохших трав фиксируют в специальном деревянном «домике» и устанавливают над биоактивными точками тела. Такая палочка не прикасается к коже, лишь греет сверху. Во время сеанса он ощущает тепло, приток крови к больной области.

Как рассказали сотрудники, процедура как раз нужна, чтобы кровь не была чересчур «холодной». Помогает при многих недугах: проблемах с пищеварением, отечностью, заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы и так далее.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Екатерина Карзова

В интернете процесс «прижигания» обозначают менее пугающим словом — «моксотерапия».

Водные процедуры

Здесь практикуют купание в молочной сыворотке, а также в костном бульоне. В зависимости от недуга, он может быть из костей коровы или лошади — как говорят специалисты, они имеют разный биохимический состав, поэтому и дают разный эффект.

Как и в алтайских здравницах, в Монголии используют солевые ванные, гидромассаж и сауны.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Екатерина Карзова

Это мы не упомянули десятки видов массажа, диетическое питание, йогу и прочее. Как рассказали сотрудники, оздоровление производится по направлению «все, кроме рака и туберкулеза».

Основные методы обязательного обследования перед лечением — анализ крови и диагностика пульса, о которой мы уже упоминали ранее. Курс, в зависимости от медицинских нужд, может продолжаться от 3 до 14 дней.

Где жить

В санатории есть двуспальные, а также двухкомнатные семейные номера: есть вид на горы или на соседний отель. В феврале и ноябре низкий сезон — в остальное время все занято и надо заказывать заранее. Из документов нужен только загранпаспорт.

Tegri Med может предоставить транспорт прямо из аэропорта, а еще предложить переводчика — он будет входить в стоимость путевки. Однако бесплатно человек будет помогать вам только на территории санатория.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Екатерина Карзова

Кухня здесь вполне европейская: на обед предложили салат, похожий на Цезарь, рис с овощами и котлетами, легкий крем-суп, а также пирожное на десерт. А еще на территории комплекса есть кинотеатр и природные прогулочные тропы — будет чем заняться.

От 100 до 120 долларов в день — в таких пределах колеблется цена путевки. Все включено: питание, проживание в номере и процедуры.

Если вы привыкли жить на широкую ногу, прямо напротив санатория есть четырехзвездочный отель Bayangol Resort. Здесь есть трехэтажные премиум номера для семьи из трех-четырех человек.

Первый уровень занимает личный подземный гараж, войти в который можно прямиком из номера. Выше — полуспальня-полугостинная и балкон с видом на самую большую статую всадника в мире: Чингисхана. Еще выше — спальня. Порадуют постояльцев две ванные комнаты.

Bayangol Resort. Оздоровительный курорт в Монголии.
Bayangol Resort. Оздоровительный курорт в Монголии.
Екатерина Карзова
Bayangol Resort. Оздоровительный курорт в Монголии.
Bayangol Resort. Оздоровительный курорт в Монголии.
Екатерина Карзова
Bayangol Resort. Оздоровительный курорт в Монголии.
Bayangol Resort. Оздоровительный курорт в Монголии.
Екатерина Карзова

Ночь в этом люксе обойдется в чуть более 200 долларов. В переводе на монгольские тугрики сумма выглядит внушительнее — 700 тыс.

В самом отеле есть бассейн, фитнес-залы, сауны, несколько VIP-комнат для переговоров, паб, а также ресторан «Алтан Орд» — «Золотая орда».

Личный опыт

В дополнение к увиденному наш гид Баянжаргал рассказала о том, что в Монголии популярны медикаменты из растений и даже костей динозавров. На территории этой страны их немало: здесь найдено около 20% останков рептилий от всех, что есть в мире.

Еще одна важная часть монгольской медицины, по словам гида, — лечение песками. В основном его назначают детям, у которых есть проблемы с почками, дефицит витамина D, а также рахит. С последним в детстве столкнулась и собеседница.

«Нас, детей с кривыми ножками, садили и закапывали в песок на 20−30 минут в период между 11:40 и 15:00, — рассказала Баянжаргал. — Так болезнь проходила за лето».

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии.
Екатерина Карзова

Она уточнила, что в лечении используют пески пустыни Гоби.

Поделился гид еще одним народным лайфхаком: «У меня часто бывает вывих лодыжки, поэтому ношу кости большого сурка. Получается, у меня вокруг ноги браслет — действительно очень помогает. Не знаю почему».

Также в Монголии очень развито кумысолечение. Правда в Tegri Med его не практикуют — мы уточняли.

«Весь скот в нашей стране — в свободном выпасе, — рассказала Баянжаргал. — Это очень умные животные, которые питаются подходящей для себя травой, богатой минералами и витаминами. Поэтому молоко и мясо от них очень вкусное и полезное».

Подробнее о форуме Welcome to Mongolia, благодаря которому состоялась поездка, и планах наших соседей на алтайских туристов altapress.ru рассказывал в этом материале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость