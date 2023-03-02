Кровопускание и костяные ванны. Как монгольский санаторий может оздоровить алтайских туристов

Пантовыми ваннами нас не удивишь. То ли дело «прижигание» и лекарства из костей динозавров. Altapress.ru побывал в популярном монгольском санатории Tegri Med, где помимо европейской используют народную медицину. Расскажем, какие экзотические методы могут опробовать на себе алтайские туристы. Если названия процедур их не испугают.

Tegri Med — оздоровительный курорт, который сочетает в себе западную и традиционную монгольскую медицину. Находится в пригороде Улан-Батора. Tegri — в переводе означает «небо» или «рай».

Самые популярные программы оздоровления здесь — постковидная реабилитация и лечение от бессонницы и стресса. После него гости действительно должны оказаться на седьмом небе от счастья.

Среди дам популярны косметические процедуры, вроде подтягивания кожи без хирургического вмешательства. А также медицинское промывание кишечника для очищения организма.

Как рассказывает директор Уянга Готов, медперсонал обучался в поднебесной, поэтому китайская народная медицина оказала немалое влияние на программу лечения. Например, здесь активно используют иглоукалывание.

Расскажем подробнее об основных методах монгольской народной медицины, о которых мы узнали в Tegri Med.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии. Екатерина Карзова

Кровопускание

Выдохните. Забудьте о старинных европейских гравюрах, где августейшие особы спускают венозную кровь в тазик. В монгольских здравницах вызывают лишь капиллярное кровотечение.

Такой метод основан на народной теории: если кровь слишком «горячая» — ее нужно выпустить. Такой недуг может влиять на давление, уровень стресса, внутренние органы, рассказал директор Уянга Готов на форуме Welcome to Mongolia. В зависимости от задачи, специалист выбирает определенную точку на теле.

Чтобы понять, что кровь горячая, термометр не понадобится. Основной метод диагностики — измерение пульса. Специально обученный человек по пульсу на разных точках тела понимает, где и что болит у пациента.

Перед тем как делать кровопускание гостю с большой вероятностью назначат другие процедуры.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии. Екатерина Карзова

Прижигание

Самый знаменитый монгольский метод лечения переводчик назвал «прижиганием». Звучит грозно, но поверьте: никто никого пытать не собирается.

Тлеющие медицинскую палочку из засохших трав фиксируют в специальном деревянном «домике» и устанавливают над биоактивными точками тела. Такая палочка не прикасается к коже, лишь греет сверху. Во время сеанса он ощущает тепло, приток крови к больной области.

Как рассказали сотрудники, процедура как раз нужна, чтобы кровь не была чересчур «холодной». Помогает при многих недугах: проблемах с пищеварением, отечностью, заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы и так далее.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии. Екатерина Карзова

В интернете процесс «прижигания» обозначают менее пугающим словом — «моксотерапия».

Водные процедуры

Здесь практикуют купание в молочной сыворотке, а также в костном бульоне. В зависимости от недуга, он может быть из костей коровы или лошади — как говорят специалисты, они имеют разный биохимический состав, поэтому и дают разный эффект.

Как и в алтайских здравницах, в Монголии используют солевые ванные, гидромассаж и сауны.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии. Екатерина Карзова

Это мы не упомянули десятки видов массажа, диетическое питание, йогу и прочее. Как рассказали сотрудники, оздоровление производится по направлению «все, кроме рака и туберкулеза».

Основные методы обязательного обследования перед лечением — анализ крови и диагностика пульса, о которой мы уже упоминали ранее. Курс, в зависимости от медицинских нужд, может продолжаться от 3 до 14 дней.

Где жить

В санатории есть двуспальные, а также двухкомнатные семейные номера: есть вид на горы или на соседний отель. В феврале и ноябре низкий сезон — в остальное время все занято и надо заказывать заранее. Из документов нужен только загранпаспорт.

Tegri Med может предоставить транспорт прямо из аэропорта, а еще предложить переводчика — он будет входить в стоимость путевки. Однако бесплатно человек будет помогать вам только на территории санатория.

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии. Екатерина Карзова

Кухня здесь вполне европейская: на обед предложили салат, похожий на Цезарь, рис с овощами и котлетами, легкий крем-суп, а также пирожное на десерт. А еще на территории комплекса есть кинотеатр и природные прогулочные тропы — будет чем заняться.

От 100 до 120 долларов в день — в таких пределах колеблется цена путевки. Все включено: питание, проживание в номере и процедуры.

Если вы привыкли жить на широкую ногу, прямо напротив санатория есть четырехзвездочный отель Bayangol Resort. Здесь есть трехэтажные премиум номера для семьи из трех-четырех человек.

Первый уровень занимает личный подземный гараж, войти в который можно прямиком из номера. Выше — полуспальня-полугостинная и балкон с видом на самую большую статую всадника в мире: Чингисхана. Еще выше — спальня. Порадуют постояльцев две ванные комнаты.

Bayangol Resort. Оздоровительный курорт в Монголии. Екатерина Карзова Bayangol Resort. Оздоровительный курорт в Монголии. Екатерина Карзова Bayangol Resort. Оздоровительный курорт в Монголии. Екатерина Карзова

Ночь в этом люксе обойдется в чуть более 200 долларов. В переводе на монгольские тугрики сумма выглядит внушительнее — 700 тыс.

В самом отеле есть бассейн, фитнес-залы, сауны, несколько VIP-комнат для переговоров, паб, а также ресторан «Алтан Орд» — «Золотая орда».

Личный опыт

В дополнение к увиденному наш гид Баянжаргал рассказала о том, что в Монголии популярны медикаменты из растений и даже костей динозавров. На территории этой страны их немало: здесь найдено около 20% останков рептилий от всех, что есть в мире.

Еще одна важная часть монгольской медицины, по словам гида, — лечение песками. В основном его назначают детям, у которых есть проблемы с почками, дефицит витамина D, а также рахит. С последним в детстве столкнулась и собеседница.

«Нас, детей с кривыми ножками, садили и закапывали в песок на 20−30 минут в период между 11:40 и 15:00, — рассказала Баянжаргал. — Так болезнь проходила за лето».

Оздоровительный курорт Tegri Med в Монголии. Екатерина Карзова

Она уточнила, что в лечении используют пески пустыни Гоби.

Поделился гид еще одним народным лайфхаком: «У меня часто бывает вывих лодыжки, поэтому ношу кости большого сурка. Получается, у меня вокруг ноги браслет — действительно очень помогает. Не знаю почему».

Также в Монголии очень развито кумысолечение. Правда в Tegri Med его не практикуют — мы уточняли.

«Весь скот в нашей стране — в свободном выпасе, — рассказала Баянжаргал. — Это очень умные животные, которые питаются подходящей для себя травой, богатой минералами и витаминами. Поэтому молоко и мясо от них очень вкусное и полезное».

Подробнее о форуме Welcome to Mongolia, благодаря которому состоялась поездка, и планах наших соседей на алтайских туристов altapress.ru рассказывал в этом материале.