В Алтайском крае создадут природный парк «Горная колывань»

Минприроды России 24 сентября объявило о создании в Алтайском крае к 2023 году национального природного парка «Горная Колывань». Его площадь составит 215 тыс. гектаров. Это будет второй национальный парк в Алтайском крае, создаваемый по федеральному проекту «Экология».

Ранее в Алтайском крае было объявлено о создании нацпарка «Тогул», который может появиться в регионе к 2021 году. Но в «Горной Колывани» будет самая большая площадь охраняемой территории.

Ведущий специалист Минприроды РФ Любовь Фалалеева в комментарии «Интерфаксу» подчеркнула, что создание большого и охраняемого природного парка имеет колоссальное значение для развития туризма в регионе.

Любовь Фалалеева,

главный специалист Минприроды РФ:

Территория обладает большим природоохранным потенциалом. Это живописные ландшафты, коренные леса, черневая тайга, краснокнижные животные и растения. Культурно-историческая ценность высокая: это место, где развивалась камнерезная и рудная промышленности. Инвестиционная привлекательность высокая. Создание этого нацпарка будет очень сложным, но мы должны его образовать к 2023 году.

Напомним: местное население не всегда с восторгом воспринимает федеральную инициативу. Так, некоторые жители районов, попавших в нацпарк «Тогул», уже открыто выступили против этого. Они обеспокоены тем, что им перекроют вход в лес, запретят собирать грибы и ягоды, растения, а также валежник. Властям предстоит провести серьезную информационную работу с населением.