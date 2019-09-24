В Алтайском крае создадут природный парк «Горная колывань»

Ранее в Алтайском крае было объявлено о создании нацпарка «Тогул», который может появиться в регионе к 2021 году. Но в «Горной Колывани» будет самая большая площадь охраняемой территории.
Ведущий специалист Минприроды РФ Любовь Фалалеева в комментарии «Интерфаксу» подчеркнула, что создание большого и охраняемого природного парка имеет колоссальное значение для развития туризма в регионе.
Любовь Фалалеева,
главный специалист Минприроды РФ:
Территория обладает большим природоохранным потенциалом. Это живописные ландшафты, коренные леса, черневая тайга, краснокнижные животные и растения. Культурно-историческая ценность высокая: это место, где развивалась камнерезная и рудная промышленности. Инвестиционная привлекательность высокая. Создание этого нацпарка будет очень сложным, но мы должны его образовать к 2023 году.
Напомним: местное население не всегда с восторгом воспринимает федеральную инициативу. Так, некоторые жители районов, попавших в нацпарк «Тогул», уже открыто выступили против этого. Они обеспокоены тем, что им перекроют вход в лес, запретят собирать грибы и ягоды, растения, а также валежник. Властям предстоит провести серьезную информационную работу с населением.