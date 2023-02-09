В Алтайском крае стартовала программа повышения квалификации в сфере гостеприимства

Курс обучения для руководителей и управляющих гостиниц Алтайского края начался 7 февраля. В нем принимают участие больше 20 руководителей отелей, баз отдыха, санаториев.

Проект запустило управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Партнерами стали региональная ассоциация «Алтайское гостеприимство» и институт кадровых технологий.

Обучение будет проводиться постоянно, с учетом потребностей турбизнеса. Программа создана для повышения квалификации и обмена уже действующих работников сферы опытом.

«На эти цели практически в пять раз увеличены бюджетные средства, в частности, в 2023 году на образовательные программы будет направлено более 1 млн рублей», — рассказал Евгений Дешевых, начальник регионального ведомства по туризму.

Управление Алтайского края по туризму и курортной деятельности. Управление Алтайского края по туризму и курортной деятельности

Светлана Сохарева, руководитель службы приема и размещения санатория «Сосновый бор», от обучения ожидает больше узнать о нормах права в гостиничном деле.

«Я работаю в этой сфере 10 лет и понимаю необходимость постоянного квалифицированного бизнес-тренинга. С удовольствием приняла решение пройти бесплатное обучение по программе», — поделилась она.

В программе будет несколько курсов не только для руководителей, но и для линейного персонала. В управлении ожидают, что в течение года их пройдут 420 специалистов.

Участники будут заниматься не только теорией, но и практикой.

Управление Алтайского края по туризму и курортной деятельности. Управление Алтайского края по туризму и курортной деятельности

Перед летом будут обучать горничных и администраторов для сезонной работы, а осенью — персонал для круглогодичных объектов.

В рамках программы также смогут обучиться и сдать экзамен будущие экскурсоводы.