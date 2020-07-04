В Алтайском крае за 25,7 млрд рублей собираются возродить «Артек»

На «Бирюзовой Катуни» планируют воссоздать лагерь «Артек». Он сможет ежегодно принимать по 40 тысяч детей со всей России и зарубежья, сообщает правительство Алтайского края.

Как заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, власти региона уже давно работают над идеей создания круглогодичного образовательного центра. На данный момент уже решены вопросы отведения земельного участка и создана необходимая инженерная инфраструктура.

3 июля на совещании в Белокурихе Виктор Томенко, министр просвещения Сергей Кравцов, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов обсудили вариант создания оздоровительного детского лагеря на территории «Бирюзовой Катуни».

«Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, „Артек“ переезжал, здесь размещался. И вообще это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра. То, что дети будут отдыхать, — это отлично, но это не наш профиль. А то, что это образование, — нам этим заниматься интересно. И это совмещенная услуга по оздоровлению детей, по их досугу», — отметил Игорь Шувалов.

Предварительная оценка инвестиций составляет 25,7 млрд рублей.

Концепция лагеря предполагает создание горнолыжного детского кластера и тематические образовательные смены. 80% путевок для ребят из России будет распределяться по итогам конкурса, 20% ожидаемых гостей — дети из других государств.

Ранее сообщалось, что в Белокурихе планируют снимать документальный фильм о самой длинной артековской смене. Сценарист и режиссер Татьяна Мирошник вместе со съемочной командой 20 мая побывала в алтайском городе-курорте.