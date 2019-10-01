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Туризм

В Амстердаме введут «налог на кровать»

В столице Голландии с 2020 года вводится новый налог, который местная пресса уже поспешила назвать «налогом на кровать». Об этом пишет Travel Russia news.

Амстердам.
Амстердам.
открытые источники (CC0)

Такое название дополнительный налоговый сбор получил из-за того, что в Амстердаме наблюдается туристический бум. А самой популярной экскурсией является тур на улицу Красных фонарей, где иностранцы хотят посмотреть или познакомиться поближе «с женщинами с низкой социальной ответственностью».

Суть налогового новшества заключается в том, что к общему счету за проживание дополняется туристический сбор в размере 7%, а также еще 3 евро.

Власти Амстердама рассчитывают собрать в городской бюджет дополнительные 100 млн евро в год и направить их на реставрацию исторических зданий, очистку парков, речных каналов.

Налог на кровать не будет взиматься с детей и подростков до 16 лет.

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