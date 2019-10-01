В Амстердаме введут «налог на кровать»

Такое название дополнительный налоговый сбор получил из-за того, что в Амстердаме наблюдается туристический бум. А самой популярной экскурсией является тур на улицу Красных фонарей, где иностранцы хотят посмотреть или познакомиться поближе «с женщинами с низкой социальной ответственностью».
Суть налогового новшества заключается в том, что к общему счету за проживание дополняется туристический сбор в размере 7%, а также еще 3 евро.
Власти Амстердама рассчитывают собрать в городской бюджет дополнительные 100 млн евро в год и направить их на реставрацию исторических зданий, очистку парков, речных каналов.
Налог на кровать не будет взиматься с детей и подростков до 16 лет.