В Амстердаме введут «налог на кровать»

В столице Голландии с 2020 года вводится новый налог, который местная пресса уже поспешила назвать «налогом на кровать». Об этом пишет Travel Russia news.

Такое название дополнительный налоговый сбор получил из-за того, что в Амстердаме наблюдается туристический бум. А самой популярной экскурсией является тур на улицу Красных фонарей, где иностранцы хотят посмотреть или познакомиться поближе «с женщинами с низкой социальной ответственностью».

Суть налогового новшества заключается в том, что к общему счету за проживание дополняется туристический сбор в размере 7%, а также еще 3 евро.

Власти Амстердама рассчитывают собрать в городской бюджет дополнительные 100 млн евро в год и направить их на реставрацию исторических зданий, очистку парков, речных каналов.

Налог на кровать не будет взиматься с детей и подростков до 16 лет.