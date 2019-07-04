В Анталье хотят ввести курортный сбор

Мэр турецкого курорта Анталья Мухиттин Бечек предложил ввести в городе курортный сбор с туристов для поддержания инфраструктуры города.

По его словам, курорт ежегодно посещают 14 млн туристов, которые совершают 100 млн ночевок.

«Нам необходимо ввести туристический налог по примеру многих городов Европы, это поможет поддерживать городскую инфраструктуру», — сказал он, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что такой туристический налог не должен быть большим — его размер может колебаться до 1 доллара. Это даст дополнительно в городскую казну 100−120 млн евро в год.

В то же время в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что говорить о введении курортного сбора в турецкой Анталье пока говорить рано. В этом году его уже точно не введут, и многое будет зависеть от итогов этого сезона и раннего бронирования на 2020 год, пишет sochi24.tv.

Цифра

По данным АТОР, в 2018 году в Анталье отдохнуло 4,8 млн россиян.