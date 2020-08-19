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Туризм

В Барнауле презентовали проект еще одной красивой набережной

18 августа состоялось заседание Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город». на нем был презентован проект набережной реки Барнаулки, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект набережной Барнаулки.
Проект набережной Барнаулки.
www.barnaul.org/

Согласно проекту, набережную благоустроят с обеих сторон реки — от проспекта Красноармейского до улицы Приречной. Появятся пешеходная зона, освещение, дополнительное озеленение, два моста.

Как отметила Светлана Чаузова, начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула, поскольку проект затрагивает территорию сереброплавильного завода, перед разработкой проектировщики и представители администрации города неоднократно встречались с собственниками территории для согласования и увязки двух проектов.

Как отмечалось на заседании, в городе успешно завершен первый этап создания туркластера: появилась красивая набережная, благоустроен Нагорный парк.

Барнаульская группа &quot;Волны&quot; выступила в Нагорном парке
Барнаульская группа «Волны» выступила в Нагорном парке
Анна Воробьева

В этом году появился шанс попасть в новую программу Ростуризма.

Администрацией города подготовлена заявка, в нее включено создание сетей водоотведения со строительством очистных сооружений за проспектом Красноармейским, реконструкция разворотного трамвайного кольца на площади Свободы и автомобильного моста с подъездными путями, проходящими по территории сереброплавильного завода.

Благоустройство набережной реки Барнаулки — также один из масштабных проектов второго этапа.

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