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Туризм

В Белокурихе-2 открывается первое кафе для отдыхающих

В горнолыжном курортном кластере Белокуриха-2 будет реализован не большой, но важный инвестиционный проект. Для отдыхающих откроется кафе.

В Белокурихе-2 наконец-то открывается первое кафе для туристов.
В Белокурихе-2 наконец-то открывается первое кафе для туристов.
ЗАО "Курорт Белокуриха"

Открытие состоится 26 декакря. Инвестором выступил бийский предприниматель Николай Кавун, ему принадлежит построенный на курорте гостиничный комплекс «Олимп-парк»

Как отметили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха», кафе рассчитано на 48 посетителей. В заведении будут предлагать сибирские блюда и чай из местных ягод и трав.

В Белокурихе-2 это первое заведение такого формата.

Также Николай Кавун прокомментировал перспективы открытия «Олимп-парка». Он заявил, что ждет, когда на объект придет газ.

«Сейчас имеющиеся помещения отапливаются электрокотлом. Это очень дорогостоящий и маломощный ресурс. При этом на комплексе готова котельная. Как только администрация примет газопровод, мы в тот же день будем готовы начать подготовку к запуску», — сказал предприниматель, который начал строить гостиничный комплекс на 100 человек в 2016 году.

Надо ли говорить о том, что в Турции за четыре года открылись сотни отелей.

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