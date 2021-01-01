В Белокурихе открылся зимний сезон на «Мишиной горе»

Что открыли

Для любителей активного отдыха работают две трассы длиной 980 метров и с перепадом высот 225 метров, аттестованные FIS для проведения соревнований в слаломе.



В этом сезоне здесь также построят сноупарк на 2000 метров с трамплинами и перилами.



Инфраструктура комплекса «Мишина гора» включает: большую парковку, сервисный центр с пунктом проката спортивного инвентаря (до 40 комплектов горных лыж и сноубордов), туалетами и wi-fi, услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду. уборду.



Комплекс «Мишина гора» работает ежедневно с 9:00 до 17:00. Понедельник — выходной.

Цены на прокат

Комплект горных лыж: 1 час — 350 рублей ( в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.

в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей. Сноуборд: 1 час — 350 рублей ( в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.

в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей. Очки: 1 час — 100 рублей. Последующие часы — 50 рублей.

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