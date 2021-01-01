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Туризм

В Белокурихе открылся зимний сезон на «Мишиной горе»

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» в Белокурихе-2 начал принимать и обслуживать зимних туристов. Официальный прздник в честь события намечен на 2 января.

Горнолыжный комплекс «Мишина гора».
Горнолыжный комплекс «Мишина гора».
altairegion22.ru.

Что открыли

Для любителей активного отдыха работают две трассы длиной 980 метров и с перепадом высот 225 метров, аттестованные FIS для проведения соревнований в слаломе.

В этом сезоне здесь также построят сноупарк на 2000 метров с трамплинами и перилами.

Инфраструктура комплекса «Мишина гора» включает: большую парковку, сервисный центр с пунктом проката спортивного инвентаря (до 40 комплектов горных лыж и сноубордов), туалетами и wi-fi, услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду. уборду.

Комплекс «Мишина гора» работает ежедневно с 9:00 до 17:00. Понедельник — выходной.

Цены на прокат

  • Комплект горных лыж: 1 час — 350 рублей (в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.
  • Сноуборд: 1 час — 350 рублей (в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.
  • Очки: 1 час — 100 рублей. Последующие часы — 50 рублей.

ski-pass:

  • 1 час — 200 рублей,
  • 3 часа — 400 рублей.
  • на день — 800 рублей.
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