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Туризм

В Белокурихе построят акватермальный комплекс за 8 млрд рублей

В Белокурихе планируют построить новый санаторно-курортный комплекс за 8 млрд рублей.

Белокуриха-2. Лыжно-биатлонный комплекс.
Белокуриха-2. Лыжно-биатлонный комплекс.
Пресс-служба "Курорта Белокуриха"

О планах заявил первый заместитель гендиректора «Туризм.РФ» Денис Секачев, пишет ТАСС.

«Мы посетили будущую площадку инвестпроекта „Алтай West“. Вместе с инвестором мы планируем вложить порядка 8 млрд рублей в новый санаторный комплекс на 440 номеров, которые очень нужны Белокурихе. Он будет современный, с большими бассейнами. Это новый, качественный шаг в развитии курорта», — рассказал он.

Сейчас корректируется проектно-сметная документация. Строить санаторий будут в два этапа. Открыть его должны в конце 2026 года.

«Предусмотрено строительство санаторно-курортного комплекса с объектами питания, лечебных площадей на 8 тыс. кв. м. Мы считаем, что центром притяжения туристов здесь станет акватермальный комплекс с зеркалом воды более 1 тыс. кв. м. С учетом открытых и закрытых комплексов это будет крупнейший термальный комплекс. Мы его проектировали совместно с архитекторами из Германии. Там будет спа-центр, тренажерный зал», — заявила гендиректор компании-инвестора АО «Санаторий «Алтай» Марина Пепеляева.

Акватермальный комплекс сможет принять до 1,5 тысяч отдыхающих и создать 500 рабочих мест.

В ноябре 2021 года корпорация «Туризм.РФ» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством региона для реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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