В Белокурихе рассказали, сколько стоит открыть Сибирь

В Алтайский край приехала делегация томского отделения Русского географического общества в рамках пилотного тура «Золотое кольцо Сибири», сообщили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха». Специалисты подвели итоги и рассказали, почему не зря внесли в маршрут алтайскую здравницу, сколько будет стоить тур и когда в него можно будет отправиться.

В Белокурихе участникам делегации показали местные оздоровительные возможности и культурные достопримечательности. Организаторы отметили, что не зря внесли эту точку в «Золотое кольцо Сибири».

Юлия Калюжная,

инициатор и координатор проекта «Золотое кольцо Сибири»:

Сегодня мы в Белокурихе, и мне очень нравится этот небольшой городок. Я считаю, действительно важно показать предгорья через бальнеологию, потому что это уникальное место лечения населения. Сюда нужно приезжать, здесь можно поправить здоровье, подышать свежим воздухом и пройти экскурсию.

Что такое «Золотое кольцо Сибири»

Маршрут «Золотое кольцо Сибири» проходит по основным природным и культурно-историческим достопримечательностям 11 регионов (10 из СФО и Бурятия).

Его протяженность — 10 тысяч км.

Маршрут «Золотое кольцо Сибири» goldringsiberia.ru/

Цена и продолжительность тура

Стоимость с проживанием и перемещением обойдется потребителю примерно в 55 тысяч рублей.

Путешествие по «Золотому кольцу Сибири» рассчитано на 16 дней.

Продажи туров планируют начать в 2021 году.