В Белокурихе рассказали, сколько стоит открыть Сибирь

В Белокурихе участникам делегации показали местные оздоровительные возможности и культурные достопримечательности. Организаторы отметили, что не зря внесли эту точку в «Золотое кольцо Сибири».
Юлия Калюжная,
инициатор и координатор проекта «Золотое кольцо Сибири»:
Сегодня мы в Белокурихе, и мне очень нравится этот небольшой городок. Я считаю, действительно важно показать предгорья через бальнеологию, потому что это уникальное место лечения населения. Сюда нужно приезжать, здесь можно поправить здоровье, подышать свежим воздухом и пройти экскурсию.
Что такое «Золотое кольцо Сибири»
Маршрут «Золотое кольцо Сибири» проходит по основным природным и культурно-историческим достопримечательностям 11 регионов (10 из СФО и Бурятия).
Его протяженность — 10 тысяч км.
Цена и продолжительность тура
Стоимость с проживанием и перемещением обойдется потребителю примерно в 55 тысяч рублей.
Путешествие по «Золотому кольцу Сибири» рассчитано на 16 дней.
Продажи туров планируют начать в 2021 году.