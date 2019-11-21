В Белокурихе-2 зарегистрировали четыре мини-музея

В Белокурихе-2 зарегистрировали четыре объекта — «Дом знахарки», «Хлебный амбар», «Винокурня» и «Дом охотника». Все это мини-музеи, где рассказывают о быте людей 19 века, говорится в сообщении краевого управления Росреестра.

Музеи находятся в историко-архитектурном комплексе «Андреевская слобода». Бревенчатые и возведенные из бруса строения площадью от 12 до 26 квадратных метров теперь имеют официальный статус недвижимости.

Как ранее сообщалось, «Андреевская слобода» состоит из кузницы, дома хлеба, дома знахарки-травницы и винокурни.

Также вблизи территории туристического комплекса «Сибирское подворье» государственная регистрация права собственности оформлена на «Дом охотника-2», входящего в комплекс — «Ранчо Простоквашино», сообщили в ведомстве.

Что такое «Андреевская слобода» и как туда попасть?

В начале 19 века села Быстроистокского района активно вели торговлю по всей Томской губернии и за ее пределами, рассказывает пресс-служба «Курорта Белокуриха». Росло число зажиточных купцов. Одним из них был Илья Андреев.

В 1822 году в селе Верх Ануйское Быстроистокского района он построил двухэтажный дом. Он сохранился до наших дней. Его перенесли на новое место, восстановили внешний вид и интерьер.

Чтобы добраться до исторического комплекса, нужно после серпантина по указателю повернуть налево. Он будет следующим после арт-объекта «Поляна художника».