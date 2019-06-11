В День России на «Бирюзовой Катуни» выступит группа «Отава Ё»: как добраться и чем заняться на празднике

Популярная фолк-группа «Отава Ё» будет хедлайнером концерта на «Бирюзовой Катуни» 12 июня — в День России. Как добраться до турзоны и что еще интересного будет на празднике — в материале altapress.ru.

12 июня в туркомплексе «Бирюзовая Катунь» пройдут заключительные мероприятия VII Всероссийского фестиваля традиционной культуры, сообщается на сайте организаторов.

С 11:00 до 13:00 народные гуляния с уличными представлениями устроит питерский театр кукол «Папьемашенники». С играми, песнями и танцами пройдут мастер-классы, ярмарка народных мастеров и презентация национально-культурных объединений Алтайского края. Фольклорные коллективы заведут большой традиционный хоровод.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

В 16:00 начнется большой праздничный концерт. На сцене выступят народные коллективы и известные солисты. Среди них Сергей Старостин и Андрей Котов (Москва), Алексей Ховалыг (Республика Тыва), творческое объединение «Казачий Кругъ» (Москва), фольклорный ансамбль «Воля» (Воронеж).

Гвоздем программы станет выступление питерской фолк-группы «Отава Ё».

Что известно о группе «Отава Ё»

«Отава Ё» — это музыкальная фолк-группа из Санкт-Петербурга, которая появилась в 2003 году. Играют в стиле народной песни и фолк-фьюжн. В репертуаре группы — известные, но редко исполняемые русские народные песни. Музыканты используют такие традиционные инструменты, как волынка, гусли, скрипка. Группа стала всемирно известна в 2015 году с песней и клипом «Сумецкая», который только на YouTube набрал более 25 миллионов просмотров.

Пляж «Бирюзовая Катунь». 22.mchs.gov.ru

Как доехать до «Бирюзовой Катуни»

На машине

Из Барнаула поездка до «Бирюзовой Катуни» займет 3−4 часа. Территорию туристической зоны находится на 477 км Чуйского тракта, в 7 км от села Манжерок.

Также до туркомплекса можно добраться через Бирюксинский перевал и село Алтайское.

На автобусе

12 июня с барнаульского автовокзала до «Бирюзовой Катуни» можно добраться несколькими рейсами:

Автобус «Барнаул-Чемал» отправляется в 2:15 ночи. На месте вы будете ровно в 7 утра;

Автобус «Барнаул-Мульта» выезжает в 7:15. Прибытие — в 12:55;

Автобус «Барнаул-Чемал» отправляется в 7:40 утра , а прибывает примерно в 13:10.

C туроператорами

Туры одним днем на «Бирюзовую Катунь» из Барнаула, Белокурихи и Бийска организовывают туристические фирмы. Стоимость билета от 1100 рублей за человека. Список турфирм можно посмотреть на сайте праздника.