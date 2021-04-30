В детский лагерь и молодежный тур — с 50% скидкой. Ростуризм запускает новые программы кешбэка

Запуск программы на возврат денег за путевки в детские лагеря запланирован на 20-е числа мая и будет действовать до конца года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову. Своя программа с кешбэком до 70% будет и для молодых активистов, которые хотят отправиться в тур по России.

Детские лагери

По словам Догузовой, программа субсидирования отдыха будет работать до конца года, чтобы дети успели отдохнуть и на летних, и на осенних каникулах.

«Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и им будет автоматически на карточку „Мир“ возвращаться 50% стоимости купленной путевки максимум в течение 5 дней», — сообщила она агентству.

5 млрд рублей правительство выделит на эту программу, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Это 357 тыс. путевок со скидкой.

Детский лагерь «Артек». artek.org.

К участию в программе приглашают все стационарные лагеря страны. Они должны создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями, подключить ее к интернет-эквайрингу и провести прочую подготовку.

Список всех лагерей, участвующих в программе, опубликуют на сайте мирпутешествий. рф к концу мая. Информация о том, какие лагери Алтайского края уже подали заявку, уточняется.

Интересно, что родители, уже оплатившие детский отдых, пытаются вернуть деньги, чтобы перебронировать путевку и получить скидку. Операторы лагерей надеются, что Ростуризм откажется от «детского» кешбэка в пользу выплаты субсидий родителям уже после отдыха, пишет «Коммерсантъ».

Туры для активистов

Другая кешбэк программа — поощрение активных школьников и студентов, участвующих в проекте «Россия — страна возможностей».

Поход. СС0.

«Платежная система „Мир“ будет привязана к личному кабинету участника, что позволит воспользоваться при онлайн-оплате выбранного путешествия и разово получить возврат средств», — сообщил «Интерфаксу» Григорий Прокуронов, замглавы Ростуризма.

Предполагается, что будет два набора по кешбэку — 50%-ый возврат стоимости и 70%-ый возврат. По оценкам ведомства, количество участников программы может составить более 200 тыс. человек. Их отберут на конкурсах от «Россия — страна возможностей».

О порядке получения «детского» и «молодежного» кешбэка будет известно позже.