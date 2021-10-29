29 октября
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Туризм

В Египте зафиксировали дефицит номеров в отелях из-за «наплыва» россиян

В Египте зафиксировали дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного наплыва» россиян, заявили в посольстве Египта в Москве, пишут «Известия».

Египет.
Египет.
CC0

Там заявили, что в других ценовых сегментах дефицита номеров на популярном курорте не наблюдается, кроме того, страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти.

«В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетские курорты в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты», — заявили в пресс-службе.

В посольстве подчеркнули — ситуация с COVID-19 в Египте стабильна, признаков ее ухудшения из-за притока российских туристов не наблюдается, пишет Lenta.ru.

После объявления нерабочих дней эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на перелеты по ряду зарубежных направлений с 30 октября по 7 ноября. Продажи туров в Египет выросли на 30%, а на Мальдивы и в Турцию — вдвое.

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