В Египте зафиксировали дефицит номеров в отелях из-за «наплыва» россиян

В Египте зафиксировали дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного наплыва» россиян, заявили в посольстве Египта в Москве, пишут « Известия ».

Там заявили, что в других ценовых сегментах дефицита номеров на популярном курорте не наблюдается, кроме того, страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти.

«В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетские курорты в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты», — заявили в пресс-службе.

В посольстве подчеркнули — ситуация с COVID-19 в Египте стабильна, признаков ее ухудшения из-за притока российских туристов не наблюдается, пишет Lenta.ru.

После объявления нерабочих дней эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на перелеты по ряду зарубежных направлений с 30 октября по 7 ноября. Продажи туров в Египет выросли на 30%, а на Мальдивы и в Турцию — вдвое.