В горы — это не обязательно в Горный. 10 вершин Алтайского края, которые стоит увидеть

- Гора Бабырган. Самая северная вершина Семинского хребта. Здесь встречаются две природных зоны Алтайского края — степная и горная. Высота 1008 метров.
- Пик Маяк Шангина. Высшая точка Алтайского края — 2490 метров. Расположена на границе Чарышского района Алтайского края и Усть-Канского района Республики Алтай.
- Гора Шляпная. Высота 588 метров. Получила свое название за свою причудливую вершину, образованную скалами-останцами. Находится в заповеднике «Тигирекском».
Гора Шляпная.
ru.wikipedia.org
- Гора Чертов палец. Поднимается над Катунью на 250 метров. С самой верхней его точки предстает озеро Ая и долина Катуни.
- Гора Церковка. Находится на юге Белокурихи. Высота 815 метров. По широкой тропе можно пройти к скале Церковка. Она очень похожа на церковный купол — отсюда и название.
- Гора Синюха. Одна из вершин Колыванского хребта. Синюха возвышается на 1210 метров над уровнем моря. Вершина является одним из любимых мест паломников. Здесь образуются гранитные чаши, вода в них считается святой.
Вершина горы Синюха.
Валерий Степанюк.
- Гора Семипещерная. Располагается в заповеднике «Тегирекский». Представляет собой утес из известняка, нависающий над речным потоком на 150 метров. Наиболее примечательны две его пещеры — Мрачная и Струна.
- Гора Круглая. Популярная достопримечательность Белокурихи. Ее высота — 800 метров над уровнем моря. К вершине проложен маршрут для терренкура.
- Гора Колокольня. Находится в селе Майорка Чарышского района. Высота 1227 метров. Вершина горы сложена красивыми скалами, напоминающими колокольню — отсюда и название.
- Скала Четыре брата. Находится в Белокурихе. Высота около 13 метров. Пройти к ней можно по терренкуру, по пути можно встретить редких птиц, бурундуков, которые совсем не боятся людей, а зимой — косуль.
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