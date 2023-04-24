24 апреля
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Туризм

В какие страны российские туристы могут отправиться без визы летом 2023 года

Майские праздники — это хорошее время для путешествий, как по России, так и за ее пределами. Altapress.ru рассказывает, в какие зарубежные страны можно отправиться без визы.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
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1
Популярные зарубежные курорты

В Турции можно находиться 60 дней без оформления визы. Некоторые туристы умудряются гостевать в стране 90 дней. По истечению двух месяцев они выезжают из страны и возвращаются снова, еще на 30 дней.

Без таких ухищрений можно спокойно находиться три месяца на Кубе и в Мальдивской республике.

45 дней без визы разрешено находиться в Таиланде и 30 днем — в Египте и на Сейшельских островах.

Таиланд.
Таиланд.
unsplash.com
2
Ближнее зарубежье

Открыты российским туристам страны ближнего зарубежья. Самый долгий срок пребывания в стране без визы — год — действует в Грузии. Но нужно помнить, что въезд с территории Абхазии и Южной Осетии здесь под запретом.

На втором месте по сроку пребывания — Армения. Здесь можно гостить в течение полугода.

Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия принимают российских туристов без визы и даже загранпаспорта на 90 дней. Столько же можно находиться в Таджикистане, Азербайджане и Молдавии.

Узбекистан разрешает находится на территории страны без визы 60 дней. Если зарегистрироваться по месту жительства спустя несколько дней или недель, то можно жить в стране без ограничений.

Грузия.
Грузия.
ССО.
3
Европа

В 2023 году без визы можно поехать в Беларусь, Боснию, Молдову, Турцию, Сербию и Черногорию.

Но прямые рейсы из России есть только в Беларусь, Турцию и Сербию. Большинство стран закрыло небо из-за санкций России.

Сербия.
Сербия.
pixabay.com.
4
Азия

На протяжении 60 дней можно жить на территории Южной Кореи — для этого нужно оформить электронное разрешение на въезд.

Два месяца можно находиться в Индонезии. Для этого нужно оформить визу на пропускном пункте, а затем через 30 дней продлить ее еще на месяц за отдельную плату.

Безвизовый режим действует во Вьетнаме. На материке он длится максимум 15 дней, на острове Фукуок — 30 дней.

Без визы принимают страны:

  • Камбоджа (оформляют визу по прилету);
  • Лаос (прямой рейс из Владивостока);
  • Малайзия;
  • Макао;
  • Монголия;
  • Мьянма (оформляют визу по прилету);
  • Филиппины;
  • Шри-Ланка.
Южная Корея
Южная Корея
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5
Ближний Восток

Из стран Ближнего Востока российским туристам открыты Израиль и Катар. Здесь можно гостить в течение трех месяцев.

В Объединенных Арабских Эмиратах можно пробыть без визы 30 дней и потом продлить еще на месяц.

30 дней можно жить в Ливане и Иордании.

Флаг Израиля.
Флаг Израиля.
unsplash.com.
6
Африка

Африканские страны, с которых безвизовый режим для россиян действует в течение 90 дней — это Ботсвана, Намибия, Танзания, Тунис (прямое авиасообщение с Россией), ЮАР.

Также 60 дней без визы можно жить в Маврикии, Мадагаскаре и Северной Америке.

Безвизовые страны для россиян на три месяца:

  • Аргентина;
  • Боливия;
  • Бразилия;
  • Венесуэла;
  • Колумбия;
  • Парагвай;
  • Перу;
  • Уругвай;
  • Чили;
  • Эквадор.
Водопады Игуасу. Аргентина.
Водопады Игуасу. Аргентина.
Валерий Степанюк.
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