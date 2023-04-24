В Турции можно находиться 60 дней без оформления визы. Некоторые туристы умудряются гостевать в стране 90 дней. По истечению двух месяцев они выезжают из страны и возвращаются снова, еще на 30 дней.
Без таких ухищрений можно спокойно находиться три месяца на Кубе и в Мальдивской республике.
45 дней без визы разрешено находиться в Таиланде и 30 днем — в Египте и на Сейшельских островах.
Открыты российским туристам страны ближнего зарубежья. Самый долгий срок пребывания в стране без визы — год — действует в Грузии. Но нужно помнить, что въезд с территории Абхазии и Южной Осетии здесь под запретом.
На втором месте по сроку пребывания — Армения. Здесь можно гостить в течение полугода.
Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия принимают российских туристов без визы и даже загранпаспорта на 90 дней. Столько же можно находиться в Таджикистане, Азербайджане и Молдавии.
Узбекистан разрешает находится на территории страны без визы 60 дней. Если зарегистрироваться по месту жительства спустя несколько дней или недель, то можно жить в стране без ограничений.
В 2023 году без визы можно поехать в Беларусь, Боснию, Молдову, Турцию, Сербию и Черногорию.
Но прямые рейсы из России есть только в Беларусь, Турцию и Сербию. Большинство стран закрыло небо из-за санкций России.
На протяжении 60 дней можно жить на территории Южной Кореи — для этого нужно оформить электронное разрешение на въезд.
Два месяца можно находиться в Индонезии. Для этого нужно оформить визу на пропускном пункте, а затем через 30 дней продлить ее еще на месяц за отдельную плату.
Безвизовый режим действует во Вьетнаме. На материке он длится максимум 15 дней, на острове Фукуок — 30 дней.
Без визы принимают страны:
- Камбоджа (оформляют визу по прилету);
- Лаос (прямой рейс из Владивостока);
- Малайзия;
- Макао;
- Монголия;
- Мьянма (оформляют визу по прилету);
- Филиппины;
- Шри-Ланка.
Из стран Ближнего Востока российским туристам открыты Израиль и Катар. Здесь можно гостить в течение трех месяцев.
В Объединенных Арабских Эмиратах можно пробыть без визы 30 дней и потом продлить еще на месяц.
30 дней можно жить в Ливане и Иордании.
Африканские страны, с которых безвизовый режим для россиян действует в течение 90 дней — это Ботсвана, Намибия, Танзания, Тунис (прямое авиасообщение с Россией), ЮАР.
Также 60 дней без визы можно жить в Маврикии, Мадагаскаре и Северной Америке.
Безвизовые страны для россиян на три месяца:
- Аргентина;
- Боливия;
- Бразилия;
- Венесуэла;
- Колумбия;
- Парагвай;
- Перу;
- Уругвай;
- Чили;
- Эквадор.