В какое время года лучше ехать и чем заняться на отдыхе в Сочи

Необычные развлечения
Предположим, вы уже посетили одну или несколько обзорных экскурсий по городу, вдоволь накупались в море и побывали на олимпийских объектах. Значит, перед вами стоит вопрос: чем еще разнообразить досуг? Чем заняться (10 оригинальных вариантов):
- совершить конную прогулку с посещением уникальных смотровых площадок в горах;
- дайвинг;
- морская прогулка на яхте (можно выбрать вариант, где будет возможна рыбалка в открытом море);
- обзорные экскурсии с ветерком (в последнее время популярен осмотр города и окрестностей с гидом на мототранспорте);
- посещение уникальных для нашей страны чайных плантаций;
- полет на параплане, позволяющий увидеть красоты города, окружающих его гор, и невероятных морских пейзажей с высоты;
- сплав по горным рекам;
- прогулка по горам на вездеходах;
- гастрономические экскурсии с возможностью попробовать уникальные кавказские блюда и напитки;
- необычные квесты, во время которых можно не только повеселиться, но и узнать много нового.
Конечно, это лишь часть доступных в городе необычных развлечений. Перечисленные можно отнести к наиболее популярным и востребованным.
Полезно знать
Экскурсии в Сочи могут быть индивидуальными и групповыми (в том числе, для мини-групп). В зависимости от того, насколько большая ваша компания, вы всегда сможете выбрать подходящий вариант.
Если ваш отпуск выпадает на период повышенного спроса (июль-август и декабрь-январь), то планировать его нужно заранее. Лучшие по соотношению цены и качества гостиницы и отели в городе бронируют за несколько месяцев до начала повышения спроса.
В Сочи настолько много удивительных достопримечательностей, что осмотреть их не получится и за неделю. Если вы — активный турист, не привыкший сидеть на месте, готовьтесь к вояжу на юг заранее. Чтобы увидеть максимум, составьте небольшую программу путешествия, обязательно проработав маршруты так, чтобы в нее уместилось максимум из возможного.
И, конечно, при сборе багажа учтите, что вы отправляетесь в местность с весьма непростым рельефом. Удобная обувь и запас спортивной одежды вам точно не помешает, как и теплая кофта, поскольку в горах даже летом бывает холодно.