В какое время года лучше ехать и чем заняться на отдыхе в Сочи

Олимпийская столица прекрасна в любое время года, и это не просто громкие слова. Расположенный в субтропическом климате город утопает в зелени круглый год, а развлечения в Сочи также практически не имеют «привязки» к сезону. Посещать большую часть объектов можно и зимой, и летом. Исключением можно считать лишь море и горнолыжные комплексы, которые доступны в «свой» период.

Необычные развлечения

Предположим, вы уже посетили одну или несколько обзорных экскурсий по городу, вдоволь накупались в море и побывали на олимпийских объектах. Значит, перед вами стоит вопрос: чем еще разнообразить досуг? Чем заняться (10 оригинальных вариантов):

совершить конную прогулку с посещением уникальных смотровых площадок в горах;

дайвинг;

морская прогулка на яхте ( можно выбрать вариант , где будет возможна рыбалка в открытом море);

можно выбрать вариант где будет возможна рыбалка в открытом море); обзорные экскурсии с ветерком ( в последнее время популярен осмотр города и окрестностей с гидом на мототранспорте);

в последнее время популярен осмотр города и окрестностей с гидом на мототранспорте); посещение уникальных для нашей страны чайных плантаций;

полет на параплане , позволяющий увидеть красоты города , окружающих его гор , и невероятных морских пейзажей с высоты;

позволяющий увидеть красоты города окружающих его гор и невероятных морских пейзажей с высоты; сплав по горным рекам;

прогулка по горам на вездеходах;

гастрономические экскурсии с возможностью попробовать уникальные кавказские блюда и напитки;

необычные квесты , во время которых можно не только повеселиться , но и узнать много нового.

Конечно, это лишь часть доступных в городе необычных развлечений. Перечисленные можно отнести к наиболее популярным и востребованным.

Полезно знать

Экскурсии в Сочи могут быть индивидуальными и групповыми (в том числе, для мини-групп). В зависимости от того, насколько большая ваша компания, вы всегда сможете выбрать подходящий вариант.

Если ваш отпуск выпадает на период повышенного спроса (июль-август и декабрь-январь), то планировать его нужно заранее. Лучшие по соотношению цены и качества гостиницы и отели в городе бронируют за несколько месяцев до начала повышения спроса.

В Сочи настолько много удивительных достопримечательностей, что осмотреть их не получится и за неделю. Если вы — активный турист, не привыкший сидеть на месте, готовьтесь к вояжу на юг заранее. Чтобы увидеть максимум, составьте небольшую программу путешествия, обязательно проработав маршруты так, чтобы в нее уместилось максимум из возможного.

И, конечно, при сборе багажа учтите, что вы отправляетесь в местность с весьма непростым рельефом. Удобная обувь и запас спортивной одежды вам точно не помешает, как и теплая кофта, поскольку в горах даже летом бывает холодно.