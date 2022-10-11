11 октября
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Туризм

В какое время года лучше ехать и чем заняться на отдыхе в Сочи

Олимпийская столица прекрасна в любое время года, и это не просто громкие слова. Расположенный в субтропическом климате город утопает в зелени круглый год, а развлечения в Сочи также практически не имеют «привязки» к сезону. Посещать большую часть объектов можно и зимой, и летом. Исключением можно считать лишь море и горнолыжные комплексы, которые доступны в «свой» период.

Необычные развлечения

Предположим, вы уже посетили одну или несколько обзорных экскурсий по городу, вдоволь накупались в море и побывали на олимпийских объектах. Значит, перед вами стоит вопрос: чем еще разнообразить досуг? Чем заняться (10 оригинальных вариантов):

  • совершить конную прогулку с посещением уникальных смотровых площадок в горах;
  • дайвинг;
  • морская прогулка на яхте (можно выбрать вариант, где будет возможна рыбалка в открытом море);
  • обзорные экскурсии с ветерком (в последнее время популярен осмотр города и окрестностей с гидом на мототранспорте);
  • посещение уникальных для нашей страны чайных плантаций;
  • полет на параплане, позволяющий увидеть красоты города, окружающих его гор, и невероятных морских пейзажей с высоты;
  • сплав по горным рекам;
  • прогулка по горам на вездеходах;
  • гастрономические экскурсии с возможностью попробовать уникальные кавказские блюда и напитки;
  • необычные квесты, во время которых можно не только повеселиться, но и узнать много нового.

Конечно, это лишь часть доступных в городе необычных развлечений. Перечисленные можно отнести к наиболее популярным и востребованным.

Полезно знать

Экскурсии в Сочи могут быть индивидуальными и групповыми (в том числе, для мини-групп). В зависимости от того, насколько большая ваша компания, вы всегда сможете выбрать подходящий вариант.

Если ваш отпуск выпадает на период повышенного спроса (июль-август и декабрь-январь), то планировать его нужно заранее. Лучшие по соотношению цены и качества гостиницы и отели в городе бронируют за несколько месяцев до начала повышения спроса.

В Сочи настолько много удивительных достопримечательностей, что осмотреть их не получится и за неделю. Если вы — активный турист, не привыкший сидеть на месте, готовьтесь к вояжу на юг заранее. Чтобы увидеть максимум, составьте небольшую программу путешествия, обязательно проработав маршруты так, чтобы в нее уместилось максимум из возможного.

И, конечно, при сборе багажа учтите, что вы отправляетесь в местность с весьма непростым рельефом. Удобная обувь и запас спортивной одежды вам точно не помешает, как и теплая кофта, поскольку в горах даже летом бывает холодно.

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