В Китае побеждает молодежный «красный туризм»

Как сообщает агентство Синьхуа, за прошлый год количество таких турпоездок составило 660 млн или 12% от общего турпотока в КНР.

При этом, как пишет сайт ekd. me, китайские власти стараются всячески поощрять местные провинции за разработку разнообразных направлений «красного туризма». В частности, за туры по маршруту Великого похода армии китайских коммунистов с юга Китая в провинцию Шэньси, экскурсии в музеи революции и посещение мемориалов.

По данным Министерства культуры и туризма КНР, на конец 2018 года в стране насчитывалось 300 достопримечательностей «красного туризма». В китайском ведомстве отмечают, что революционные места Москвы и Санкт-Петербурга могли бы быть также интересны для китайской молодежи. Для этого в Китае даже разработан специальный «Красный маршрут. Россия».