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10 августа 19°C

В Китае побеждает молодежный «красный туризм»

Внутренний китайский туризм успешно развивается благодаря новому направлению под названием «Красный туризм». Среди молодежи популярными становятся туры по революционным местам прошлого века.

Китай.
Китай.
СС0

Как сообщает агентство Синьхуа, за прошлый год количество таких турпоездок составило 660 млн или 12% от общего турпотока в КНР.

При этом, как пишет сайт ekd. me, китайские власти стараются всячески поощрять местные провинции за разработку разнообразных направлений «красного туризма». В частности, за туры по маршруту Великого похода армии китайских коммунистов с юга Китая в провинцию Шэньси, экскурсии в музеи революции и посещение мемориалов.

По данным Министерства культуры и туризма КНР, на конец 2018 года в стране насчитывалось 300 достопримечательностей «красного туризма». В китайском ведомстве отмечают, что революционные места Москвы и Санкт-Петербурга могли бы быть также интересны для китайской молодежи. Для этого в Китае даже разработан специальный «Красный маршрут. Россия».

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