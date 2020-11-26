Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

В Крыму после реставрации открыли для посещения главную достопримечательность

Один из самых узнаваемых символов Крыма, дворец-замок «Ласточкино гнездо», 24 ноября открыли после завершения реставрационных работ. Об этом сообщают РИА Новости.

Крым.
Крым.
Фото предоставлено компанией "Авиафлот"

Памятник истории и архитектуры замок «Ласточкино гнездо» с 2011 года находился в неудовлетворительном состоянии, его работа как музея была ограничена, доступ на смотровую площадку на высоте более 40 метров над морем был перекрыт из-за аварийного состояния плиты и фундамента.

Сообщается, что ремонт и реставрация знаменитого дворца обошлись в 87 млн рублей. В ходе работ специалисты усилили скальное основание, фундамент, подпорную стенку и плиты балкона первого этажа.

Также отреставрирован фасад здания. Воссоздано декоративное металлическое ограждение на балконе второго этажа по периметру башни дворца, окна и двери из массива дуба. Пол облицован гранитом, проведена реставрация интерьеров, в том числе камина с фамильным гербом.

После реставрации в помещениях дворца будут проводиться различные выставки. Площадка перед замком станет местом культурно-просветительских мероприятий и творческих проектов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость