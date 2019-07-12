В Крыму появились несуществующие отели со 100-процентной «предоплатой»

В крымское министерство курортов и туризма поступило 36 обращений от граждан, которые забронировали и оплатили отдых на фальшивых сайтах. Глава ведомства Вадим Волченко призвал туристов быть внимательнее при выборе отеля, сообщает РИА Новости .

Все обращения были отработаны с силовиками, семь мошеннических сайтов заблокировали. Есть среди них и сайты-двойники реальных отелей, но с более выгодными ценами. Под предлогом высоких скидок злоумышленники предлагают внести стопроцентную оплату.

Впрочем, не только это может стать тревожным звонком при бронировании, пишет bfm.ru.

Сергей Ромашкин,

генеральный директор турфирмы «Дельфин»:

В этом году замечена такая активность мошенников в Крыму. На нашем черноморском побережье свыше 10 тысяч отелей. Соответственно, речь идет о том, что мошеннических отелей меньше процента в абсолютном выражении. Общее свойство всех мошеннических операций — это перевод денег не юридическому лицу и не индивидуальному предпринимателю, а частному лицу на частную карту. Если вы связались с принимающим отелем и вам поставили реквизиты частного лица, это первый сигнал, что, скорее всего, это мошенники.

Клоны

Сайты-клоны — беда для туристической отрасли Крыма, поскольку туристы потом ругают реальные отели. Впрочем, как правило, мошеннические сайты бронирования предлагают для связи телефоны крупных городов, крымских номеров в разделах контактов таких сайтов нет.

Мошенников также можно проверить по географическим точкам Крыма. Подставные менеджеры отелей-клонов плохо ориентируются в географии полуострова и не могут дать элементарных ответов по популярным туристическим маршрутам.