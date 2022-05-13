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Туризм

В мае «Аэрофлот» увеличит число рейсов в Анталью и Стамбул

«Аэрофлот» c 27 мая увеличит до трех в день число рейсов в Анталью и Стамбул, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информацию компании.

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Компания возобновила рейсы в Анталью и Стамбул 6 мая.

Отмена рейсов и лизинг

В начале марта «Аэрофлот» отменил почти все международные рейсы. Решение было принято после рекомендаций Росавиации приостановить полеты за рубеж во избежание арестов иностранных самолетов, которые начались в связи с введением санкций Запада против России, пишет bfm.ru.

В апреле Евросоюз разрешил лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля. После этого «Аэрофлот» запустил несколько зарубежных рейсов с использованием A330, которые используются компанией по договорам финансового лизинга.

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