Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 февраля -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

В Пермском крае спасатели смогли добраться до туристки, упавшей в ущелье

Россиянка упала в ущелье каменного массива, известного как Усьвинские столбы. Природный объект находится на берегу реки в Пермском крае. Об этом, со ссылкой на пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности, сообщило РИА Новости. АиФ же уточняет — на данный момент известно. что 39-летнюю женщину удалось спасти.

Усьвинские столбы.
Усьвинские столбы.
Сайт tourister.ru.

Напомним, туристка проходила маршрут в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах. Она не удержалась на тропе и упала в ущелье.

«На место выехали спасатели краевой службы спасения со снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтербеза.

Спасатели МЧС на лошадях.
Спасатели МЧС на лошадях.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, женщина посещала достопримечательность в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.

Известно, что спасатели смогли добраться до пострадавшей. Она жива, но находится в тяжелом состояние — у нее множественные переломы.

На специальных носилках пострадавшую туристку доставили до кареты скорой помощи. Сейчас женщина находится в больнице.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.

Справка

Усьвинские столбы— это большой каменный массив в почти 200 километрах от Перми на правом берегу реки Усьвы, утёсы возвышаются на 120-метровую высоту над водой. У основания столбов можно найти пещеры и гроты, считается, что в них остались следы жизни древних людей. Объект часто посещают туристы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость