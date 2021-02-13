В Пермском крае спасатели смогли добраться до туристки, упавшей в ущелье

Напомним, туристка проходила маршрут в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах. Она не удержалась на тропе и упала в ущелье.
«На место выехали спасатели краевой службы спасения со снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтербеза.
В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, женщина посещала достопримечательность в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.
Известно, что спасатели смогли добраться до пострадавшей. Она жива, но находится в тяжелом состояние — у нее множественные переломы.
На специальных носилках пострадавшую туристку доставили до кареты скорой помощи. Сейчас женщина находится в больнице.
Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.
Справка
Усьвинские столбы— это большой каменный массив в почти 200 километрах от Перми на правом берегу реки Усьвы, утёсы возвышаются на 120-метровую высоту над водой. У основания столбов можно найти пещеры и гроты, считается, что в них остались следы жизни древних людей. Объект часто посещают туристы.