В Пермском крае спасатели смогли добраться до туристки, упавшей в ущелье

Россиянка упала в ущелье каменного массива, известного как Усьвинские столбы. Природный объект находится на берегу реки в Пермском крае. Об этом, со ссылкой на пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности, сообщило РИА Новости. АиФ же уточняет — на данный момент известно. что 39-летнюю женщину удалось спасти.

Напомним, туристка проходила маршрут в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах. Она не удержалась на тропе и упала в ущелье.

«На место выехали спасатели краевой службы спасения со снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтербеза.

Спасатели МЧС на лошадях. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, женщина посещала достопримечательность в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.

Известно, что спасатели смогли добраться до пострадавшей. Она жива, но находится в тяжелом состояние — у нее множественные переломы.

На специальных носилках пострадавшую туристку доставили до кареты скорой помощи. Сейчас женщина находится в больнице.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.