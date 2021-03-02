В популярной туристической стране отменят карантин для путешественников

Власти Таиланда разрабатывают план по отмене обязательного карантина для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от COVID-19, — пишет Bangkok Post.

Представители турбизнеса просят правительство облегчить правила въезда для туристов из Китая, Сингапура и Великобритании, где уже вакцинируют население. Бизнесменам пошли на уступки — 14-дневный карантин отменят, однако туристов не оставят без контроля.

Путешественников будут отслеживать GPS приложением, в котором каждый обязан зарегистрироваться.

После объявления этой новости, акции тайских гостиничных и ресторанных операторов выросли. До этого власть Таиланда настаивала, что вакцины не обеспечат достаточной гарантии от заболевания.

В самом Таиланде вакцинация населения стартовала 28 февраля. К концу года планируют вакцинировать 50% граждан.