В популярной туристической стране отменят карантин для путешественников

Представители турбизнеса просят правительство облегчить правила въезда для туристов из Китая, Сингапура и Великобритании, где уже вакцинируют население. Бизнесменам пошли на уступки — 14-дневный карантин отменят, однако туристов не оставят без контроля.
Путешественников будут отслеживать GPS приложением, в котором каждый обязан зарегистрироваться.
После объявления этой новости, акции тайских гостиничных и ресторанных операторов выросли. До этого власть Таиланда настаивала, что вакцины не обеспечат достаточной гарантии от заболевания.
В самом Таиланде вакцинация населения стартовала 28 февраля. К концу года планируют вакцинировать 50% граждан.