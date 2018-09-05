В правительстве намерены ввести туристический сбор во всей России

Министерства финансов и культуры России обсуждают возможность ввести туристический сбор в размере 1−2% от стоимости проживания для всех регионов. Инициатива может заработать уже с 2020 года, пишет РБК .

«Мы предлагаем в рамках налогового кодекса создать некий инструмент — назовем его туристический сбор, который давал бы регионам возможность получать дополнительные доходы на гостях, приезжающих из других регионов или стран», — сказал председатель комитета по финансам Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Введение туристического сбора предлагал в 2017 году губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — на содержание памятников. Комитет по финансам северной столицы вновь озвучил его, предложив распространить на все регионы.

Ранее в порядке эксперимента курортный сбор введен в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В Крыму введение сбора отложено до 2019 года.

Цифры

680 тыс. туристов посетили Алтайский край с января по июнь 2018 года. Это на 2−3% ниже аналогичного периода прошлого года, рассказал Юрий Захаров, врио руководителя краевого управления по туризму.

Более 3 млн рублей курортного сбора собрали на Алтае в июле.