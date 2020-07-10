В разгар пандемии алтайские власти анонсировали экскурсии для соединения с природой

Двухкилометровый маршрут «Тропа предков» проходит по шести пещерам, карстовым арочным сводам, а также живописным окружающим ландшафтам. Продолжительность экскурсии составит полтора часа.
Вторая экскурсия-прогулка называется «Место силы» и длится два часа. Она разработана на основе популярной в Японии Shinrin-yoku (Шинрин-йоку) — практики лесотерапии.
Участникам предлагают соединиться с природой, снять стресс или просто прогуляться. В программу экскурсии включены элементы дыхательной гимнастики и медитации.
Туристические объекты работают ежедневно. Место начала маршрутов можно найти по указателям, установленным на территории «Бирюзовой Катуни».