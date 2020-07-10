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Туризм

В разгар пандемии алтайские власти анонсировали экскурсии для соединения с природой

Два новых экскурсионных маршрута по Тавдинским пещерам разработали алтайские ученые вместе с управлящей компанией «Бирюзовой Катуни», сообщило 10 июля управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Медитация. Горы. Спокойствие.
Медитация. Горы. Спокойствие.
СС0

Двухкилометровый маршрут «Тропа предков» проходит по шести пещерам, карстовым арочным сводам, а также живописным окружающим ландшафтам. Продолжительность экскурсии составит полтора часа.

Вторая экскурсия-прогулка называется «Место силы» и длится два часа. Она разработана на основе популярной в Японии Shinrin-yoku (Шинрин-йоку) — практики лесотерапии.

Участникам предлагают соединиться с природой, снять стресс или просто прогуляться. В программу экскурсии включены элементы дыхательной гимнастики и медитации.

Туристические объекты работают ежедневно. Место начала маршрутов можно найти по указателям, установленным на территории «Бирюзовой Катуни».

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