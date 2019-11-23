В развитие горнолыжного курорта Шерегеш будет инвестировано 7,5 млрд рублей

В популярном среди сибиряков горнолыжном курорте Шерегеш, с которым пытается конкурировать Белокуриха, состоялось открытие горнолыжного сезона. Там же прошел инвестиционный форум «Кузбасс: территория бизнеса — территория жизни» при участии губернатора Сергея Цивилева, где было объявлено о грандиозных планах развития курорта. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса.

Губернатор Кузбасса и бизнесмен Игорь Прокудин в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве по созданию благоприятных условий социально-экономического развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Документ подразумевает реализацию несколько важных проектов до 2025 года.

В общей сложности за шесть лет в развитие СТК «Шерегеш» будет инвестировано 7,5 млрд рублей. Из них Игорь Прокудин до 2025 года вложит в инфраструктуру курорта 2,5 млрд рублей. За счет этих инвестиций в Шерегеше построят три горнолыжных подъемника (стоимость — до 1 млрд рублей): канатную дорогу «Учебная» (150 млн рублей), канатную дорогу «Запад» (300 млн рублей) и канатную дорогу «Восток» (800 млн рублей).

Также в Шерегеше в секторе «Б» появятся кафе на 185 мест, прокат и хранилище спортивного инвентаря площадью 300 кв. метров (инвестиции — 250 млн рублей), а в секторе «А» будут построены две гостиницы в непосредственной близости от канатной дороги «Олимпия-экспресс».

В свою очередь, губернатор Цивилев добился от предпринимателя решения, что он зарегистрируетсяпо месту жительства в Таштагольском муниципальном районе для уплаты налогов на доход физического лица в 2020—2021 годах и будет осуществлять предпринимательскую деятельность с уплатой всех установленных налогов и сборов.

Уже в 2020 году налоговые отчисления в консолидированный бюджет Кузбасса от этого решения составят 600 млн рублей, а в 2021 — 1,9 млрд рублей.