В Республике Алтай во время сплава по Катуни пропал инструктор

Рафт с туристами и Марселем Сталбековым перевернулся во время перехода порога Тельдекпень-2 на реке Катунь. Люди спаслись, но пропал инструктор, сообщает паблик Barnaul 22.

Спокойные участки рек сплавщики называют "болото". Но туристы пускаются в плавание на рафте ради порогов и быстрых ощущений, которые они дают.

Туристы с другого рафта, проходившего мимо, помогли людям выбраться из бурной реки. Тех, кого не успели вытащить, течение унесло к берегу, где их вытаскивали очевидцы.

Из числа пассажиров перевернувшегося надувного судна не смогли найти только инструктора — Марселя Сталбеков. Он был в белой кофте и спасательном жилете.

Марсель Сталбеков. Barnaul.22.

На страницах паблика сообщается, что туристы соседнего рафта видели лишь пустой жилет инструктора. Однако, самого Сталбекова разглядеть им не удалось. Молодого человека до сих пор ищут.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят сообщить о ней в отделение МВД по Чемальскому району, по телефону: +7 (38841) 22−002.