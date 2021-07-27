В Республике Алтай во время сплава по Катуни пропал инструктор

Туристы с другого рафта, проходившего мимо, помогли людям выбраться из бурной реки. Тех, кого не успели вытащить, течение унесло к берегу, где их вытаскивали очевидцы.
Из числа пассажиров перевернувшегося надувного судна не смогли найти только инструктора — Марселя Сталбеков. Он был в белой кофте и спасательном жилете.
На страницах паблика сообщается, что туристы соседнего рафта видели лишь пустой жилет инструктора. Однако, самого Сталбекова разглядеть им не удалось. Молодого человека до сих пор ищут.
Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят сообщить о ней в отделение МВД по Чемальскому району, по телефону: +7 (38841) 22−002.