27 июля 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

В Республике Алтай во время сплава по Катуни пропал инструктор

Рафт с туристами и Марселем Сталбековым перевернулся во время перехода порога Тельдекпень-2 на реке Катунь. Люди спаслись, но пропал инструктор, сообщает паблик Barnaul 22.

Спокойные участки рек сплавщики называют "болото". Но туристы пускаются в плавание на рафте ради порогов и быстрых ощущений, которые они дают.
Спокойные участки рек сплавщики называют "болото". Но туристы пускаются в плавание на рафте ради порогов и быстрых ощущений, которые они дают.

Туристы с другого рафта, проходившего мимо, помогли людям выбраться из бурной реки. Тех, кого не успели вытащить, течение унесло к берегу, где их вытаскивали очевидцы.

Из числа пассажиров перевернувшегося надувного судна не смогли найти только инструктора — Марселя Сталбеков. Он был в белой кофте и спасательном жилете.

Марсель Сталбеков.
Марсель Сталбеков.
Barnaul.22.

На страницах паблика сообщается, что туристы соседнего рафта видели лишь пустой жилет инструктора. Однако, самого Сталбекова разглядеть им не удалось. Молодого человека до сих пор ищут.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят сообщить о ней в отделение МВД по Чемальскому району, по телефону: +7 (38841) 22−002.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость