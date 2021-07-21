21 июля 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

В России утвердили большую программу субсидируемых перелетов. Алтайский край оказался за бортом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,35 млрд рублей на субсидирование перелетов в некоторые города России. Текст уже опубликован на сайте кабмина.

Аэрофлот представил новое меню бизнес-класса.
Аэрофлот представил новое меню бизнес-класса.
Архив фото компании "Аэрофлот"

Данная мера поддержки направлена на стимулирование внутреннего туризма.

Субсидирование будет предоставлять семьям с детьми при перелетах в популярные у туристов города России. В перечень субсидируемых направлений попали 46 маршрутов.

Сразу скажем, что ни Барнаул, ни Белокуриха в этот перечень не включены, что следует считать серьезной недоработкой краевого правительства. Ведь таким образом признается, что Алтай — не самое популярное туристическое направление.

В перечень попали Новосибирск, Красноярск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск и другие города. Стоимость семейного билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.

В правительстве подчеркнули, что скидки будут доступны в рамках так называемой «семейной поездки», когда идет бронирование авиабилета на ребенка и сопровождающего взрослого.

По предварительным расчетам данной мерой смогут воспользоваться около 50 тыс. россиян.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость