В России утвердили большую программу субсидируемых перелетов. Алтайский край оказался за бортом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,35 млрд рублей на субсидирование перелетов в некоторые города России. Текст уже опубликован на сайте кабмина.

Данная мера поддержки направлена на стимулирование внутреннего туризма.

Субсидирование будет предоставлять семьям с детьми при перелетах в популярные у туристов города России. В перечень субсидируемых направлений попали 46 маршрутов.

Сразу скажем, что ни Барнаул, ни Белокуриха в этот перечень не включены, что следует считать серьезной недоработкой краевого правительства. Ведь таким образом признается, что Алтай — не самое популярное туристическое направление.

В перечень попали Новосибирск, Красноярск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск и другие города. Стоимость семейного билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.

В правительстве подчеркнули, что скидки будут доступны в рамках так называемой «семейной поездки», когда идет бронирование авиабилета на ребенка и сопровождающего взрослого.

По предварительным расчетам данной мерой смогут воспользоваться около 50 тыс. россиян.