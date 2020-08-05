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Туризм

В Ростуризме подсчитали многомиллиардные потери из-за отсутствия иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько потеряла российская сфера туризма из-за закрытия границ. По подсчетам ведомства, потери составили полтриллиона рублей.

Горный Алтай. Туризм. Палатки.
Горный Алтай. Туризм. Палатки.
СС0

Глава Ростуризма сообщила, что в прошлом году туризм принес стране 10,9 миллиарда долларов. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса, пишет РИА «Новости».

«По нашим оценкам, потери составили около 500 миллиардов рублей», — заявила Догузова.

Напомним, что ранее в Ростуризме заявили о компенсации туров по России. Так, чтобы стимулировать поездки по стране, туристам будут выплачивать от 5 до 15 тыс. рублей за тур.

Программа будет действовать с 15 августа до 20 декабря в 44 регионах. В их числе есть Алтайский край и Республика Алтай. Однако туристам этих регионов компенсации будут выплачивать только за туры, которые начинаются 1 октября.

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