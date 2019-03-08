В Шерегеше агрессивный глухарь защищал свою территорию от туристов

«Когда катались в районе долины реки „Викторьевка“, это достаточно далеко от горнолыжного центра, мы встретили тетерева, который видимо охранял свою территорию. Нас было 16 человек, однако, тетерев вёл себя вполне смело и агрессивно. Эти птицы, по всей видимости, так охраняют свою территорию. Когда стояли, он пытался атаковать, а когда поехали он отстал», — рассказал один из фрирайдеров.