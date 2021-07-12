В Шереметьево из-за проверок ПЦР-тестов образовались гигантские очереди

Из-за проверок документов на COVID-19 в терминале D аэропорта Шереметьево несколько дней сохраняются огромные очереди — как на прилете, так и на вылете, пишут РИА Новости.

У пунктов погранконтроля в зоне прилета заполнен весь холл. При этом работали практически все кабинки пропуска приезжающих.

После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии России на портале gosuslugi.ru пропускают в ускоренном порядке, проверяя QR-код.

В зале вылета терминала D очереди на регистрацию, как и накануне, были длиннее обычного, притом что работали почти все стойки.

Напомним, что Росавиация разрешила полеты в Турцию из Барнаула, однако, по прогнозам, начнутся они не раньше августа. Рейсы в Каир из краевой столицы и вовсе сняли из-за низких продаж.