В Сибири нашли город, очень удобный для мужского отдыха без женщин

В ходе опроса выяснилось, что большинство туристов (22% опрошенных) отдыхают в мужской компании в гостиницах Москвы. На втором месте оказался Санкт-Петербург (17,78%), а на третьем — крымский город Судак (13,33%).
Многие причислили к лучшим городам России для отдыха без женщин Осташков (8,89%, Тверская область), Псков (6,67%) и Краснодар (6,67%).
В рейтинг попали Самара (6,67%), Екатеринбург (6,67%) и Уфа (6,67%). Новосибирск назвали только 4,44%.
Издание, впрочем, не объяснило причины выбора мужчинами того или иного города.
Кстати, пять лет назад Минстрой России опубликовало рейтинг самых благоустроенных городов страны, в котором «серебро» и 100 млн рублей неожиданно досталось Барнаулу, писала «Алтайская правда».