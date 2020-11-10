В Сибири нашли город, очень удобный для мужского отдыха без женщин

Мужчины, опрошенные онлайн-сервисом бронирования жилья Tvil.ru, назвали Новосибирск в числе городов, удобных для отдыха без женщин. Результаты этого исследования опубликовала Lenta.ru. Правда, столица Сибири оказалась на последнем месте в списке. Барнаул же вообще назван не был.