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11 ноября
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Туризм

В Сибири нашли город, очень удобный для мужского отдыха без женщин

Мужчины, опрошенные онлайн-сервисом бронирования жилья Tvil.ru, назвали Новосибирск в числе городов, удобных для отдыха без женщин. Результаты этого исследования опубликовала Lenta.ru. Правда, столица Сибири оказалась на последнем месте в списке. Барнаул же вообще назван не был.

Монстрация в Новосибирске - 2015.
Монстрация в Новосибирске - 2015.
vk.com/welcomensk

В ходе опроса выяснилось, что большинство туристов (22% опрошенных) отдыхают в мужской компании в гостиницах Москвы. На втором месте оказался Санкт-Петербург (17,78%), а на третьем — крымский город Судак (13,33%).

Многие причислили к лучшим городам России для отдыха без женщин Осташков (8,89%, Тверская область), Псков (6,67%) и Краснодар (6,67%).

В рейтинг попали Самара (6,67%), Екатеринбург (6,67%) и Уфа (6,67%). Новосибирск назвали только 4,44%.

Издание, впрочем, не объяснило причины выбора мужчинами того или иного города.

Кстати, пять лет назад Минстрой России опубликовало рейтинг самых благоустроенных городов страны, в котором «серебро» и 100 млн рублей неожиданно досталось Барнаулу, писала «Алтайская правда».

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