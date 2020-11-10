В «туристической мекке» Алтая оформили остановки по проекту известного архитектора из Барнаула

Оформление уникальных остановочных павильонов завершается в одном из самых популярных у туристов селе Горного Алтая — Чемале, сообщил паблик «Чемальский вестник» в соцети «ВКонтакте». Их дизайн разработан в соответствии с архитектурным кодом Чемальского района, созданным архитектором Александром Дерингом. Работа над остановочными павильонами стала частью создания нового образа территории.

Презентация архитектурного кода села Чемал, а также дизайн-кода Чемальского района состоялась в июле 2020 года, сообщали летом «Новости Горного Алтая».

Разработка велась с осени 2019 года командой известного барнаульского архитектора Александра Деринга (мастерская «Классика»). Архитектурный код нужен для создания нового образа Чемала, удобного для жителей и гостей, со своим лицом и характером.

В настоящее время «села потеряли свою аутентичность из-за неконтролируемого самостроя, их внешний вид, характеризующийся большим количеством разномастных, перекрикивающих друг друга вывесок из различных материалов, создает атмосферу неприятного хаоса», — сказал еще на летней на презентации представитель команды разработчиков.

Для Чемальского района уже создан специальный шрифт Chemal и другие дизайнерские решения, которые можно будет использовать для полиграфической продукции, уличных указателей и табличек, информационных табличек, вывесок, баннеров, наклеек и т. п.

А вот все остановочные павильоны приобретут неповторимый вид в ближайшее время.