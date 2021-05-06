6 мая
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Туризм

В Турции рассчитывают, что российские туристы приедут уже в июне

Турецкие туроператоры рассчитывает на нормализацию эпидситуации с COVID-19 к началу июня, сообщает РИА Новости.

Турция.
Турция.
СС0

Минздрав страны сообщил, что суточный прирост заболевших коронавирусом в Турции 5 мая составил 26 476.

Это в два раза ниже максимума, зарегистрированного 16 апреля — 63 082.

«В последнее время наблюдается значительный спад случаев заболевания коронавирусом в Турции. Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждем россиян», — сказал представитель Ассоциации туроператоров Турции.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Турция лишилась российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране.

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