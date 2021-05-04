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Туризм

В Турции с 7 мая ужесточат карантин

С 7 мая в Турции разрешат торговать только основными продуктами питания, средством гигиены и кормами для животных, сообщают РИА «Новости».

Турция.
Турция.
СС0

Это значительные ужесточения действующего в стране с 29 апреля локдауна.

«С целью предотвращения скопления людей в период локдауна принято решение с 7 мая разрешить продажу в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, корма для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)», — говорится в циркуляре МВД республики.

К ранее введенному ограничению на продажу алкоголя добавляется запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды, садовых принадлежностей.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил полный локдаун из-за тяжелой эпидемиологической ситуации до 17 мая.

Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД.

Междугородние поездки можно совершать только после одобрения местных властей, причем бронирование отелей не является исключением из этого правила. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

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