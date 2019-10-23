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Туризм

Виктор Томенко собрал разномастный совет по развитию туризма в Алтайском крае

Ради развития туризма в Алтайском крае губернатор региона Виктор Томенко создал новый совещательный орган — единый координационный совет, сообщили в пресс-центре правительства края. Губернатор лично его возглавил, а в состав набрал представителей разных сфер деятельности.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

В состав совета вошли чиновники, представители МЧС и Роспотребнадзора, профессиональных образовательных учреждений, общественных организаций и объединений в сфере туризма, турбизнеса и санаторно-курортного комплекса, а также представители муниципалитетов, обладающих значительным туристско-рекреационным потенциалом.

Указ опубликован на сайте правительства. В положении говорится, что заседания совета должны проводиться не реже раза в год в открытом режиме, а его состав утверждается распоряжением губернатора. Документа с фамилиями участников на сайте края пока нет.

«Деятельность координационного совета направлена на выстраивание эффективного взаимодействия всех заинтересованных государственных структур и бизнеса по развитию на территории Алтайского края конкурентоспособной туристской отрасли», — сообщили в краевом управлении по туризму.

Создать совет губернатор решил после форума Visit Altai.

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