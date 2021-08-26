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Туризм

Вылечат «звездную» болезнь. Ростуризм намерен навести порядок в системе классификации отечественных отелей

Федеральное агентство в 2022 году намерено ввести в России классификацию отелей по системе «все включено». Это связано с многочисленными жалобами туристов на качество сервиса отечественных заведений, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

Курорты.
Курорты.
pixabay.com.

Классификатор отелей «все включено» и «ультра все включено» сначала заработает в пилотном режиме. В Ростуризме уверены, что людям так будет удобнее ориентироваться, какой спектр услуг их будет ждать. Об этом Зарина Догузова рассказала в ходе совещания в Анапе.

«Будем совершенствовать систему классификации. Надеюсь, что в 2022 году запустим в пилотном режиме по отелям „все включено“ и „ультра все включено“. Чтобы турист понимал, что получит», — заявила глава Ростуризма.

По ее словам, россияне, привыкшие к стандартам зарубежных курортов, нередко жалуются не недостаточно качественный сервис отечественных отелей.

Курорты. Анапа.
Курорты. Анапа.
pixabay.com.

«В Анапе люди уже с другим средним чеком, которые готовы другие деньги тратить на этом курорте, но они за свои деньги хотят и имеют полное право получить нормальный сервис, качество, если уж отель назвался четырехзвездочным, то, будьте добры, соответствуйте», — отметила Догузова.

По ее словам, большинство отелей просто не соответствуют заявленной «звездности». И это «системная проблема». Глава ведомства добавила, что речь идет не обо всех туристических местах отдыха. Но проблема достаточно широко распространилась и, как правило, касается «технологических нюансов».

Догузова напомнила, что классификация является обязательной, и работа неклассифицированных отелей является нелегитимной.

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