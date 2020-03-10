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Туризм

Власти Барнаула обещают насыщенную программу экскурсий и QR-коды на домах

Как только в Барнауле наступит комфортная для прогулок погода, так администрация города обещает открыть экскурсионный сезон. Барнаульцев и гостей ждут новинки, обещают в мэрии.

Демидовская площадь.
Демидовская площадь.
Анна Зайкова

Заведующая отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина рассказала, что в 2020 году будет много направлений экскурсионных программ: обзорная, Барнаул в годы войны, архитектура города, развитие медицины в Барнауле и многие другие.

«Все чаще горожане заказывают обзорные программы, когда в краевую столицу приезжают гости или партнеры по бизнесу. В 2019 году экскурсия становилась и романтическим свиданием. Кстати, программа станет отличным корпоративным времяпрепровождением», — считают чиновники.

Среди новинок нового сезона — QR-коды, которые появятся на объектах в историческом центре. С помощью смартфона можно отсканировать этот код и получить исчерпывающие данные о здании-памятнике.

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