В Белокурихе на деньги от курортного сбора вырубят старые деревья

В Белокурихе от старых деревьев очистят почти 12 га городского леса. На это потратят 2,3 млн курортного сбора, который заплатили туристы этим летом. Вырубку в таких масштабах в Белокурихе никогда не проводили. Денег в городском бюджете на это не было, поэтому лес на курорте пришел в негодное состояние.

Ни одно здоровое дерево не пострадало

В сентябре компания «Дебют-А» приступила к рубке деревьев и очистке леса от валежника и поросли в курортной зоне. Подрядчик в течение месяца должен привести в порядок территорию площадью 12 га, которая поделена на девять небольших участков.

По словам директора подрядной организации Сергея Тюрина, работы проводят в ручном режиме. К некоторым участкам техника подобраться не может. Рабочим приходится залезать на склоны вдоль дорог, срезать ветки и поросль бензопилой и топорами, а после уносить деревья в кузов грузовика.

В Белокурихе очищают городские леса. Евгения Родочинская.

Крупные деревья, которые находятся в хорошем состоянии, рабочие не трогают, уверяют в мэрии.

Сергей Тюрин,

директор компании «Дебют-А»:

Это санитарная работа, никакого вреда лесу вырубка не приносит. Корневую систему деревьев мы не выкорчевываем. После того, как работы будут закончены, туристы смогут проехать по городу и посмотреть не на заросли, а на камни вдоль дорог и речку, которую раньше никогда не было видно.

В Белокурихе очищают городские леса. Евгения Родочинская.

Александр Киунов,

первый заместитель главы администрации Белокурихи по общим вопросам:

Такой масштабной расчистки не было, наверное, никогда. Мы понимаем, что трава и деревья растут и требуют к себе внимание, поэтому сейчас проводим основные работы по расчистке, а после будем поддерживать состояние территории. Это будет проще и дешевле.

По словам Тюрина, такую санитарную вырубку нужно проводить примерно раз в три года, чтобы территория находилась в должном виде.

Санатории сами по себе

Деньги курортного сбора идут на обустройство только муниципальных территорий, отметил Киунов. Владельцы санаториев и отелей благоустраивают закрепленные за ними участки на собственные деньги.

Александр Киунов,

первый заместитель главы администрации Белокурихи по общим вопросам:

Деньги курортного сбора — огромная помощь для города. Бюджеты достаточно напряженные и финансовые возможности ограничены. Это как раз тот случай, когда мы можем навести красоту в городе, не отнимая финансирование у детских садов, школ и дорог.

Ранее altapress.ru писал, что деньги курортного сбора можно тратить на строительство и благоустройство парков, скверов, городских лесов, терренкуров, пляжей, набережных и пешеходных зон, которые находятся на курорте. На собранные деньги нельзя ремонтировать дороги и коммунальную инфраструктуру.

В Белокурихе очищают городские леса. Евгения Родочинская.

Что еще сделают в Белокурихе на деньги курортного сбора в 2018 году

Очистка городского леса — это первый проект на деньги «туристического налога». Власти также планируют обустроить и укрепить русло реки и благоустроить территорию курорта. Основные работы, которые не зависят от сезона и погодных условий, проведут до конца 2018 года. По словам Киунова, сейчас разрабатывают сметы, готовят документы для проведения конкурсных процедур, чтобы заключить договоры с подрядчиками.

Оксана Дворецкая,

главный архитектор , начальник архитектуры и строительства Белокурихи:

В этом году мы установим в Белокурихе 50 скамеек и урн. Если пройти по главным пешеходным улицам города, то можно увидеть, что они не оборудованы ни местами отдыха, ни скамейками. В основном благоустроенные территории сосредоточены на территории санаториев. Мы разработали схему установки скамеек и урн, их оборудуют на оживленных маршрутах города.

Как отметила архитектор, скамейки и урны будут выполнены в едином стиле. Пока аукцион не провели, поэтому точная сумма затрат неизвестна. Однако, по предварительным оценкам, на закупку уличной мебели, их установку и обустройство площадки уйдет около 2−3 млн рублей.

По данным краевого управления по туризму, за четыре месяца летнего турсезона-2018 в Белокурихе собрали 10,6 млн рублей курортного сбора. С 2019 года плата увеличится с 30 до 50 рублей с человека в сутки.