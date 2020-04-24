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Власти края рассказали, где в майские праздники особо усилят контроль за отдыхающими

Контроль за соблюдением турбазами и гостиницами запрета на прием и размещение отдыхающих в майские праздники будет усилен. Об этом сообщил журналистам Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Он также объяснил, какие штрафы придется платить нарушителям.

Турбазы возле озера Ая.
Турбазы возле озера Ая.
Altapress.ru.

Территории особого контроля

Евгений Дешевых напомнил, что прием и размещение отдыхающих в санаториях, туристических комплексах и гостиницах запрещен до 1 июня.

И в майские праздники контроль за соблюдением запрета будет усилен. Особенно в наиболее популярных у отдыхающих муниципалитетах — в Белокурихе, Алтайском, Смоленском, Солонешенском, Егорьевском районах и ряде других. Словом, там, где

Дешевых напомнил о штрафах за нарушение запрета.

Для физлиц он составляет от 1 до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых временно приостановлена, — от 30 до 50 тыс., для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

Контроль за соблюдением запрета возложен на Роспотребнадзор, органы внутренних дел и местного самоуправления. Полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях есть также у МЧС.

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов

Представители этих ведомств проводят рейды. По словам Дешевых, отдельные средства размещения делали попытки обойти запреты, но они пресечены уполномоченными органами.

Каковы прогнозы

Будет ли снят запрет 1 июня, пока неясно — ситуация характеризуется высокой степень неопределенности и прогнозировать ее развитие сложно. сказал чиновник.

«Мы ориентированы на возобновление деятельности средств размещения туристов в регионе в июне. В случае продления ограничительных мер будет продлен запрет и на работу предприятий туриндустрии. Но вместе с тем совместно с туристическим сообществом мы надеемся на лучшее и активно готовимся к предстоящему сезону», — объяснил Дешевых.

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