Власти одной из самых желанных для россиян стран продлили запрет на въезд

Израильские власти отложили открытие границ для привитых иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке. Запрет на въезд продлен на месяц, до 1 августа 2021 года, сообщили в канцелярии главы правительства, пишет «Профиль».

«Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц», — говорится в сообщении. Также на сайте премьер-министра Израиля отмечается, что указанные меры не распространяются на ограниченные по численности группы вакцинированных путешественников из государств, где фиксируется низкий уровень заболеваемости. Они могут посещать Израиль с конца мая.

Россия относится к числу стран с высоким уровнем заражения коронавирусной инфекцией. В частности, израильтяне, отправляющиеся за границу, должны подписать документ, что они не будут посещать шесть стран с высоким уровнем заболеваемости, к которым относится и Россия.