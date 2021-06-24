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Туризм

Власти одной из самых желанных для россиян стран продлили запрет на въезд

Израильские власти отложили открытие границ для привитых иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке. Запрет на въезд продлен на месяц, до 1 августа 2021 года, сообщили в канцелярии главы правительства, пишет «Профиль».

Израиль и Палестина в мирное время.
Израиль и Палестина в мирное время.
Мария Стрыгина

«Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц», — говорится в сообщении. Также на сайте премьер-министра Израиля отмечается, что указанные меры не распространяются на ограниченные по численности группы вакцинированных путешественников из государств, где фиксируется низкий уровень заболеваемости. Они могут посещать Израиль с конца мая.

Россия относится к числу стран с высоким уровнем заражения коронавирусной инфекцией. В частности, израильтяне, отправляющиеся за границу, должны подписать документ, что они не будут посещать шесть стран с высоким уровнем заболеваемости, к которым относится и Россия.

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