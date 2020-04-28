Власти рассказали, что отдохнуть в Алтайском крае на майских не получится

В управлении отметили, что организация всех видов отдыха и туризма на территории Алтайского края ограничена. Это касается и групповых перевозок людей с целью туризма.
Санатории и турбазы
До 1 июня не работают турбазы, гостевые и «зеленые» дома, а также других видов туробъектов. Им запрещено принимать и размещать гостей. Это касается и санаториев.
Организация туров, даже если не предусмотрена остановка и проживание в коллективных средствах размещения, также запрещена.
Палатки
Проживание в палаточных городках тоже является нарушением как режима самоизоляции, так и рекомендаций, действующих для всех жителей страны.
Кроме того, с 23 апреля по 12 мая в Алтайском крае введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них из-за установления особого противопожарного режима.
На майских праздниках контроль за соблюдением правил будет усилен. Особенно это касается тех территорий края, куда традиционно массово приезжают отдыхающие — Белокуриха, Алтайский, Смоленский, Солонешенский, Чарышский и ряд других районов.
Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности обращает внимание как туристов, так и владельцев туристических объектов на неукоснительное соблюдение вышеперечисленных ограничительных мероприятий, что позволит не только избежать административного наказания, но и, в первую очередь, не допустить массового распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Наказания
За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы.
- Для физических лиц, которые будут выезжать на отдых, несмотря на запрет, размер штрафа составит от 1 до 30 тыс. рублей.
- Для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена, штрафы составят от 30 до 50 тыс. рублей.
- Для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.