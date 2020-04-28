Власти рассказали, что отдохнуть в Алтайском крае на майских не получится

В управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края в преддверии майских праздников разъяснили вопросы по поводу отдыха. В частности, какие ограничения наложил коронавирус.

В управлении отметили, что организация всех видов отдыха и туризма на территории Алтайского края ограничена. Это касается и групповых перевозок людей с целью туризма.

Санатории и турбазы

До 1 июня не работают турбазы, гостевые и «зеленые» дома, а также других видов туробъектов. Им запрещено принимать и размещать гостей. Это касается и санаториев.

Организация туров, даже если не предусмотрена остановка и проживание в коллективных средствах размещения, также запрещена.

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Палатки

Проживание в палаточных городках тоже является нарушением как режима самоизоляции, так и рекомендаций, действующих для всех жителей страны.

Кроме того, с 23 апреля по 12 мая в Алтайском крае введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них из-за установления особого противопожарного режима.

На майских праздниках контроль за соблюдением правил будет усилен. Особенно это касается тех территорий края, куда традиционно массово приезжают отдыхающие — Белокуриха, Алтайский, Смоленский, Солонешенский, Чарышский и ряд других районов.

Палатки на берегу Катуни Анастасия Брагина

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности обращает внимание как туристов, так и владельцев туристических объектов на неукоснительное соблюдение вышеперечисленных ограничительных мероприятий, что позволит не только избежать административного наказания, но и, в первую очередь, не допустить массового распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Наказания

За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы.