Власти Таиланда сделали важное для россиян заявление

Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул Россиина Пхукете Владимир Соснов.
По его словам, туристам, как и прежде, придется получать в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд (COE), но на Пхукет они уже смогут заезжать без карантина — при условии соблюдения всех действующих правил эпидемиологической безопасности.
Ранее Таиланд открыл Пхукет для вакцинированных иностранных туристов. Это произошло с 1 июля.
Приезжать туда могли только те, кто привился одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.