Власти Таиланда сделали важное для россиян заявление

Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы «Пхукетская песочница» и «7+7», без обязательного прохождения 14-дневного карантина.

Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул Россиина Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, туристам, как и прежде, придется получать в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд (COE), но на Пхукет они уже смогут заезжать без карантина — при условии соблюдения всех действующих правил эпидемиологической безопасности.

Ранее Таиланд открыл Пхукет для вакцинированных иностранных туристов. Это произошло с 1 июля.

Приезжать туда могли только те, кто привился одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.