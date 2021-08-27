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Туризм

Власти Таиланда сделали важное для россиян заявление

Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы «Пхукетская песочница» и «7+7», без обязательного прохождения 14-дневного карантина.

Тур в Таиланд.
Тур в Таиланд.
Фото: Дмитрий Шапорин

Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул Россиина Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, туристам, как и прежде, придется получать в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд (COE), но на Пхукет они уже смогут заезжать без карантина — при условии соблюдения всех действующих правил эпидемиологической безопасности.

Ранее Таиланд открыл Пхукет для вакцинированных иностранных туристов. Это произошло с 1 июля.

Приезжать туда могли только те, кто привился одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

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